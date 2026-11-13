Vezenkov supera a Spanoulis como máximo anotador del Olympiacos en la Euroliga

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Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- Los 20 puntos que consiguió anoche el búlgaro Sasha Vezenkov ante el Dubai Basketball en la jornada 11 de la Euroliga le convirtieron en el máximo anotador en la historia del Olympiacos en la competición (3.571), superando a la leyenda helena Vassilis Spanoulis.

El ala-pívot fue clave para conseguir la abultada victoria del conjunto de El Pireo sobre el equipo emiratí, entrenado por el español Xavi Pascual, por 101-72.

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En su tercer encuentro consecutivo anotando al menos 20 puntos, llegaba tras conseguir 27 y 23 ante el Estrella Roja y el Olimpia Milán respectivamente, se convirtió en el máximo artillero de los griegos en la Euroliga con un total de 3.571 puntos.

Con esta cifra supera a Spanoulis, que ahora ocupa el segundo lugar con 3.552.

El podio lo completa otro mito del Olympiacos como Georgios Printezis, que se retiró con 3.380 tantos.

En su undécima temporada en la Euroliga, las tres primeras con el Barça y las tres restantes con el Olympiacos, Vezenkov ha sido elegido dos veces Mejor Jugador (MVP) de la competición.

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Además, ha entrado cuatro veces en su Quinteto Ideal y ha ganado en dos ocasiones el Trofeo Alphonso Ford al jugado con más puntos en la temporada.

Después de levantar su primera Euroliga la pasada campaña ante el Real Madrid, Vezenkov aún tiene por delante el récord de ser el máximo anotador de cualquier equipo en la historia de la Euroliga.

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Sergio Llull, capitán de los blancos, lidera esa lista con 4.355 puntos para el Real Madrid, y solo Juan Carlos Navarro, que consiguió 4.152 puntos para el Barça, está por delante de Vezenkov. EFE