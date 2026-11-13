Espana agencias

Vezenkov supera a Spanoulis como máximo anotador del Olympiacos en la Euroliga

Guardar

Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- Los 20 puntos que consiguió anoche el búlgaro Sasha Vezenkov ante el Dubai Basketball en la jornada 11 de la Euroliga le convirtieron en el máximo anotador en la historia del Olympiacos en la competición (3.571), superando a la leyenda helena Vassilis Spanoulis.

El ala-pívot fue clave para conseguir la abultada victoria del conjunto de El Pireo sobre el equipo emiratí, entrenado por el español Xavi Pascual, por 101-72.

PUBLICIDAD

En su tercer encuentro consecutivo anotando al menos 20 puntos, llegaba tras conseguir 27 y 23 ante el Estrella Roja y el Olimpia Milán respectivamente, se convirtió en el máximo artillero de los griegos en la Euroliga con un total de 3.571 puntos.

Con esta cifra supera a Spanoulis, que ahora ocupa el segundo lugar con 3.552.

El podio lo completa otro mito del Olympiacos como Georgios Printezis, que se retiró con 3.380 tantos.

En su undécima temporada en la Euroliga, las tres primeras con el Barça y las tres restantes con el Olympiacos, Vezenkov ha sido elegido dos veces Mejor Jugador (MVP) de la competición.

PUBLICIDAD

Además, ha entrado cuatro veces en su Quinteto Ideal y ha ganado en dos ocasiones el Trofeo Alphonso Ford al jugado con más puntos en la temporada.

Después de levantar su primera Euroliga la pasada campaña ante el Real Madrid, Vezenkov aún tiene por delante el récord de ser el máximo anotador de cualquier equipo en la historia de la Euroliga.

Sergio Llull, capitán de los blancos, lidera esa lista con 4.355 puntos para el Real Madrid, y solo Juan Carlos Navarro, que consiguió 4.152 puntos para el Barça, está por delante de Vezenkov. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un alcalde del PP y un concejal del PSOE se casan en Valencia: “Dos personas pueden tener ideas políticas diferentes y quererse profundamente”

Jesús Salmerón y Borja Martínez se dan el ‘sí, quiero’ y aseguran que mantienen intactas sus convicciones ideológicas

Un alcalde del PP y un concejal del PSOE se casan en Valencia: “Dos personas pueden tener ideas políticas diferentes y quererse profundamente”

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

Este viernes, Jordi Wild ha publicado sus entrevistas con los candidatos al Gobierno en su podcast ‘The Wild Proyect’. Con el presidente ha abordado también los casos de corrupción o la situación del sistema ferroviario

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

Tarifa de la luz en España este 14 de noviembre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Tarifa de la luz en España este 14 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

El Tribunal de Cuentas ordena investigar el caso del ático de Ayuso al detectar indicios de perjuicio a fondos públicos

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla

ECONOMÍA

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

La afiliación de trabajadores extranjeros en España alcanza un nuevo récord: casi 600.000 más que hace un año por el impulso de los colombianos y venezolanos

DEPORTES

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”