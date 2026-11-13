Salvamento rescata a 119 personas de un cayuco semihundido en aguas cercanas a El Hierro

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El Pinar (El Hierro), 13 nov (EFE).- La Salvamar Diphda de Salvamento Marítimo desembarcó a las 23:15 horas de este jueves en el muelle de La Restinga, al sur de El Hierro, a 119 personas que iban en un cayuco semihundido localizado a 15 kilómetros de la isla, donde fueron atendidas por sanitarios y efectivos de emergencia.

Ninguna de estas personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

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Su llegada a El Hierro eleva a 409 personas las arribadas este jueves a la islas más occidental de Canarias a bordo de 6 cayucos.

Fuentes relacionadas con las labores de rescate han informado a EFE de que esta última embarcación socorrida se encontraba semihundida cuando fue localizada, por lo que sus ocupantes tuvieron que ser transbordados en alta mar al buque de rescate.

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En un primer momento también fue activada la Salvamar Acrux para colaborar en la maniobra, aunque finalmente la opción fue abortada debido a la urgencia de la actuación.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 119 personas de origen subsahariano, en su mayoría varones, y entre las que también figuraban varias mujeres y menores de edad.

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Todos fueron atendidos en el puerto herreño de La Restinga por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), el servicio de vigilancia portuario, Guardia Civil y Policía Nacional.

La procedencia de esta embarcación se desconoce y sus ocupantes serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros de la ONG 'Corazón naranja – Ebrima Sonko' y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

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Este jueves llegaron a El Hierro en cayucos procedentes de Senegal otras cinco expediciones de migrantes conformadas por 51, 75, 57, 54 y 53 personas, respectivamente, lo que, junto a esta última, socorrida cuando estaba a punto de hundirse, eleva a 409 personas las desembarcadas en la isla más occidental de Canarias. EFE

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