Sábado, 14 de noviembre de 2026

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Madrid, 13 nov (EFE).-

ELECCIONES PSOE.- Palma.- El candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebra un acto político en Palma.

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ELECCIONES PP.- Santiago de Compostela.- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza en Santiago de Compostela uno de los mítines centrales de la campaña de las elecciones generales en Galicia.

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PARTIDOS VOX.- Almería.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto electoral, el primero en Andalucía, de cara a los comicios generales del próximo día 29.

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ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Sevilla.- Los candidatos del Frente Amplio Ada Colau, Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero y Enrique Santiago, participan en un acto en Sevilla.

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ELECCIONES EH BILDU.- Bilbao.- EH Bildu ha convocado su manifestación anual en Bilbao, que pretende convertir en una movilización masiva enmarcada en la campaña electoral para las próximas elecciones generales del 29N.

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ELECCIONES PNV.- San Sebastián.- La cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, quiere huir de la polarización y los bloques, aunque advierte de que una posible mayoría PP-Vox tendrá enfrente a la formación jeltzale que, no obstante, no renunciará a trabajar y negociar para obtener beneficios para Euskadi.

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SEGURIDAD FERROVIARIA.- Madrid.- El Sindicato Ferroviario (SF) convoca una manifestación en protesta por el estado del sistema ferroviario en defensa de la máxima seguridad en el ferrocarril.

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TIEMPO LLUVIAS.- Madrid - La situación de inestabilidad meteorológica continúa este sábado en la práctica totalidad de España, con precipitaciones generalizadas en la mayor parte del país que en puntos del litoral sur de Cataluña y en Andalucía occidental podrán ir acompañadas de tormenta, mientras que solo Baleares y el extremo sureste de la península disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados.

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BANCOS ALIMENTOS.- Madrid - Un mensaje de "muchas gracias" es el que más repiten los voluntarios que participan este fin de semana en la Gran Recogida organizada por los bancos de alimentos en más de 11.000 establecimientos de España con el objetivo de reunir 10 millones de kilos para un millón de personas necesitadas.

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SOLIDARIDAD ALIMENTOS.- Pozuelo de Alarcón.- Con motivo del inicio de la Gran Recogida 2026, la reina Sofía visita uno de los puntos de donación de Madrid, acompañada por representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

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NAVIDAD VIGO.- Vigo - Vigo enciende su Navidad, que se ha consolidado como uno de los grandes reclamos festivos y turísticos de España, con un amplio despliegue de luces led, grandes elementos decorativos y actividades que convierten el centro de la ciudad en un foco de atracción durante semanas.

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ATENCIÓN PREMATUROS.- Barcelona.- En España nacen cada año unos 25.000 bebés prematuros, alrededor del 7%, en un fenómeno que aconseja un acompañamiento psicológico de las familias, como el que aplican el Hospital de Sant Pau de Barcelona y la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB).

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MÚSICA GEN F.- Madrid - Después de la abrumadora fama tras el lanzamiento de su primer álbum “Mix pa llorar en tu cuarto” en 2018, el cantautor mexicano Ed Maverick asegura sentirse hoy “muy en paz” después de un periodo alejado de los focos y le “conmueve” el respeto de quienes han aprendido a darle un trato “más humano” sin exigirle fotos o poses.

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JACINTO HIGUERAS.- Jaén.- La Catedral de Jaén acoge la exposición "Jacinto Higueras, el místico del sur", dedicada a uno de los grandes escultores de la primera mitad del siglo XX, con una selección de sus obras maestras.

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES.- Las Rozas (Madrid).- Entrenamiento de la Selección Española y rueda de prensa de su entrenador, Luis de la Fuente, y un jugador antes del encuentro de Liga de Naciones contra Inglaterra.

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FÚTBOL LALIGA HYPERMOTION TENERIFE-CEUTA.- Santa Cruz de Tenerife.- El entrenador del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, comenta en rueda de prensa cómo se encuentran sus jugadores en el retorno del equipo a la competición este domingo contra el Ceuta, tras el golpe que supuso la muerte del delantero Jesús de Miguel.

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SALUDOS EFE AUDIOVISUAL