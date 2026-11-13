Pochettino, nuevo entrenador del Manchester United

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Londres, 13 nov (EFE).- El Manchester United anunció este viernes a al argentino Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador, a partir del día 18, para las próximas dos temporadas y media.

Pochettino, que tenía contrato con la selección de Estados Unidos hasta 2030, ha optado por volver a la Premier League y sustituye en el cargo a Michael Carrick, despedido este jueves tras el peor arranque de curso en cuarenta años. EFE

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