Pochettino, nuevo entrenador del Manchester United

Londres, 13 nov (EFE).- El Manchester United anunció este viernes a al argentino Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador, a partir del día 18, para las próximas dos temporadas y media.
Pochettino, que tenía contrato con la selección de Estados Unidos hasta 2030, ha optado por volver a la Premier League y sustituye en el cargo a Michael Carrick, despedido este jueves tras el peor arranque de curso en cuarenta años. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE
La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales
Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules
No es el único cambio que plantea la compañía, también enfocada en facilitar la venta de billetes
Es oficial, el Gobierno aprueba un nuevo sistema de identificación para mascotas: qué cambia a partir del 2 de enero para mi perro o gato
La normativa incluye animales de caza, de guarda de ganado, de rescate o utilizados en actividades deportivas, entre otros
Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo
El castillo de Madrid con las mejores vistas al atardecer: un enclave por el que pasó ‘El Empecinado’
No se sabe muy bien en qué año se construyó pero sí que la Orden Militar de Santiago levantó la fortaleza sobre los restos de una antigua atalaya
MÁS NOTICIAS