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Omar Sadik destaca que el nuevo entrenador, Sergio Lobera, "ha transmitido confianza"

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Ceuta, 13 nov (EFE).- El delantero marroquí Omar Sadik destacó este viernes que, con la llegada al Ceuta del nuevo entrenador, Sergio Lobera, ahora todos empiezan "de cero" y que el técnico entrante "ha trasmitido confianza" desde que se hizo cargo del equipo esta semana en sustitución de José Juan Romero.

Omar Sadik, que firmó por el Ceuta el pasado verano procedente del conjunto francés del Pau FC, comentó en rueda de prensa que Lobera espera dar "esa motivación para darlo todo en el campo y cambiar esa situación" de un equipo que es colista tras las primeras trece jornadas de LaLiga Hypermotion.

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El jugador, de 22 años y natural de la localidad marroquí de Beni Melal, relató que "el cambio del míster es una decisión del club" en la que no entra porque no quiere "hablar de lo que ha pasado con José Juan Romero, que es un gran profesional, una leyenda en Ceuta", por lo que se deseó "toda la suerte del mundo”.

Sobre la cita del próximo domingo en Tenerife dijo que "todos los partidos son difíciles en esta categoría" y puntualizó que, aunque llevan "poco tiempo entrenando con Sergio, eso no será una excusa para ir a Tenerife a muerte, a disfrutar y a competir para volver con los tres puntos a casa".

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Omar Sadik afirmó que, antes de empezar la competición todos en el Ceuta se plantearon "objetivos" pero que, particularmente, él deja "a un lado los personales" y se centra "en el objetivo del club, que es sacar esto adelante".

"Es verdad que no estoy participando mucho en los últimos partidos pero estoy trabajando día a día para estar preparado para cuando salga al campo dar el cien por cien para ayudar a mis compañeros", apuntó el delantero, quien declaró que antes, con José Juan Romero, el equipo "no ha jugado muchos partidos con un ‘9’ fijo".

"Eso es una decisión del entrenador por su idea de juego y tanto yo como mis compañeros de la delantera estamos trabajando para cuando entremos al campo darlo todo y si no lo hacemos pues ayudar a los compañeros y desear que hagan las cosas bien”, insistió. EFE

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