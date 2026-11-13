Mañana entra en vigor la creación del defensor de víctimas de accidentes de transporte

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Madrid, 13 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el real decreto por el se crea el órgano del Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, que entrará en vigor este sábado.

El Defensor/a, creado tras el accidente de trenes de Urda (Toledo) que dejó 69 fallecidos, será nombrado por real decreto acordado en el Consejo de ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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El titular de este órgano tendrá rango de subsecretario y su finalidad será prestar atención integral a las víctimas, garantizando la asistencia psicológica, social y jurídica continuada a las víctimas de accidentes en transporte colectivo.

Tendrá como objeto garantizar, en el ámbito de sus funciones y sin perjuicio de las competencias de otros órganos y Administraciones, la protección efectiva de los derechos, la dignidad y las necesidades de las víctimas de accidentes colectivos y sus familiares, promoviendo el acceso a la información, la atención integral a las víctimas y a sus familias, así como el acompañamiento y el seguimiento de los procesos relacionados con los accidentes.

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Su ámbito de actuación se circunscribe a los accidentes que se produzcan en servicios de transporte colectivo de personas de titularidad o competencia de la Administración General del Estado. EFE