Localizado en Cádiz un camionero que llevaba más de 24 horas conduciendo sin descanso

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 13 nov (EFE).- La Guardia Civil ha identificado al conductor de un camión articulado que había acumulado más de 24 horas de conducción sin el descanso diario obligatorio, después de recorrer más de 4.000 kilómetros en un trayecto de transporte internacional de mercancías.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, los hechos se produjeron el pasado 30 de octubre durante un control de transportes establecido en la carretera A-2004, que conecta la A-381 con Jerez. Agentes del Destacamento de Tráfico de Cádiz inspeccionaron el tacógrafo del vehículo, procedente de Francia y con destino a Marruecos.

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El análisis del dispositivo permitió comprobar que el conductor había permanecido al volante durante 24 horas ininterrumpidas, superando en más de un 50 por ciento el límite diario de conducción permitido por la normativa.

Además, los registros reflejaban que el mismo transportista había cubierto recientemente el recorrido entre Algeciras y Corbie, en Francia, acumulando un total de 25 horas y 15 minutos de conducción. Para completar ese trayecto únicamente había efectuado una parada de nueve horas, muy por debajo del descanso mínimo exigido legalmente.

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Ante estas circunstancias, los agentes formularon dos denuncias contra el conductor por incumplimientos de la normativa de transporte y seguridad vial.

La primera de ellas, por una infracción del artículo 192.42.3 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), contempla una sanción económica de 2.000 euros.

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La segunda denuncia, por incumplimiento del artículo 120.1 del Reglamento General de Circulación, conlleva una multa de 500 euros y la detracción de seis puntos del permiso de conducción.

Asimismo, la Guardia Civil procedió a la inmovilización del vehículo, al constatar las irregularidades detectadas durante la inspección. EFE

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