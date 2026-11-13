La UD Las Palmas recupera a Marvin Park e Iñaki González para visitar al Granada

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Las Palmas de Gran Canaria, 13 nov (EFE).- La UD Las Palmas recuperará al defensa Marvin Park y al centrocampista Iñaki González para visitar este domingo al Granada CF en la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion, según confirmó este viernes el entrenador del equipo amarillo, Albert Sánchez.

Ambos futbolistas entrarán con casi toda seguridad en la convocatoria, ya que están "disponibles", aunque no para jugar el encuentro desde el inicio, según precisó el propio técnico catalán en conferencia de prensa para analizar el choque ante el equipo nazarí.

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Por el contrario, el conjunto isleño perderá para las próximas semanas al atacante Sandro Ramírez, quien sufre una micro rotura en el gemelo interno de la pierna izquierda, a pesar de que sólo disputó los minutos finales del partido ante el CD Eldense en el Estadio de Gran Canaria (2-0), en el que intervino en las jugadas de ambos goles.

El delantero grancanario se une así a otras bajas de larga duración como Viti Rozada, Sergio Ruiz y Enrique Clemente, aún en proceso de recuperación.

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El parte de ausencias se completa con los defensas Valentín Pezzolesi y Juanma Herzog, convocados por la selección española sub-21, motivo por el que tampoco estarán disponibles el próximo domingo para Albert Sánchez. EFE

rg/cas/cmm