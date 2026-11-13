Ingresan en prisión dos detenidos por robos en viviendas de Palencia, Valladolid y Madrid

07/08/2026 Vehículo de la Guardia Civil. POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA PALENCIA GUARDIA CIVIL

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Dos personas detenidas por la Guardia Civil de Palencia en Torrejón de Ardoz (Madrid) han ingresado en prisión como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza en viviendas cometidos en localidades de Palencia, Valladolid y Madrid, en el marco de la operación 'Arrombamento', que también se ha saldado con tres investigados.

Según ha informado la Comandancia de Palencia en un comunicado recogido por Europa Press, la actuación policial culminó el pasado martes con la desarticulación de este grupo itinerante especializado en el robo en domicilios que operaba en España desde el pasado mes de agosto.

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En concreto, los robos se cometieron en los municipios palentinos de Astudillo y Melgar de Yuso, en la localidad vallisoletana de Viana de Cega y en Aldea del Fresno (Madrid), inmuebles de los que los sospechosos sustrajeron dinero en efectivo, joyas y una báscula de precisión de materiales preciosos.

Para cometer los hechos, los presuntos autores empleaban vehículos con matrícula extranjera con el objetivo de facilitar una rápida salida del país y continuar su actividad delictiva en lugares como Francia y Alemania.

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Durante la interceptación de los turismos que supuestamente iban a abandonar España, los agentes comprobaron que en el interior de uno de ellos se transportaban las joyas y la báscula de precisión sustraídas.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, han pasado a disposición judicial, decretándose a última hora de ayer el ingreso en prisión para ambos. La operación continúa abierta para esclarecer otros hechos delictivos similares, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

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