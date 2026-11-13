El venezolano Marqués, Alcaraz y Alemañ superan sus molestias y estarán ante Las Palmas

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Granada, 13 nov (EFE).- El delantero venezolano Alejandro Marqués y los centrocampistas Rubén Alcaraz y Pedro Alemañ entrenaron este viernes con normalidad con el Granada, tras superar diferentes molestias físicas, y estarán disponibles para el partido de este domingo en el Nuevo Los Cármenes ante la UD Las Palmas.

El equipo dirigido por José Rojo, ‘Pacheta’, completó este viernes en su ciudad deportiva el penúltimo entrenamiento previo al choque ante los grancanarios, que estuvo abierto a los medios en los primeros minutos.

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La principal novedad fue el regreso al trabajo con el grupo de Marqués, Rubén Alcaraz y Alemañ, tres jugadores clave en los planes de Pacheta y que se habían perdido varias sesiones de esta semana por molestias ya superadas, por lo que podrán jugar el domingo.

No ocurrió lo mismo con el atacante Jose Arnaiz ni con los laterales Pau Casadesús y el francés Baila Diallo, que siguen al margen del grupo, los tres con lesiones musculares, y no estarán ante Las Palmas tras faltar ya al pasado partido contra el Eldense.

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La lista de bajas del Granada para recibir al conjunto insular la completa el extremo Owen Emeka, concentrado con la selección española sub-17 para disputar desde la próxima semana en Catar el Mundial de la categoría. EFE

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