El 29N abrirá un calendario que sitúa la investidura más temprana en torno a Reyes

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Madrid, 13 nov (EFE).- La llamada a las urnas el próximo 29 de noviembre para elegir el Parlamento de la XVI legislatura aboca a un calendario con las navidades por medio que debe desembocar en la investidura de un presidente del Gobierno, un proceso que, como muy pronto, podría culminar en torno a la festividad de Reyes.

Justo un día antes de Nochebuena, el 23 de diciembre, es cuando se constituirán el Congreso y el Senado resultantes de los comicios, una fecha que, de acuerdo con lo que determina la Constitución, se sabe de antemano porque debe incluirse en el decreto de convocatoria de las elecciones.

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El artículo 68 del texto constitucional obliga a que la formación de las nuevas Cortes se haga en el plazo de veinticinco días desde la jornada electoral, y en este caso ese plazo acabaría el 24 de diciembre.

Por tanto, la víspera de que concluya es cuando se ha fijado que los diputados y senadores elegidos decidan quiénes serán los presidentes de las nuevas cámaras y quiénes les acompañarán en los puestos de las mesas de las dos instituciones parlamentarias.

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De forma previa se habrán sucedido las negociaciones entre los partidos para esos nombramientos, y los acuerdos a los que lleguen pueden dar una idea de los que pueda haber también para la investidura de un presidente de Gobierno.

Unas negociaciones necesarias dando por hecho que ningún partido lograría mayoría absoluta, algo que no ocurre desde los comicios del 20 de noviembre de 2011, en los que el PP, con Mariano Rajoy de candidato, obtuvo 186 diputados.

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En esa ocasión, cuando las elecciones se celebraron nueve días antes de las de ahora, las Cortes se constituyeron el 13 de diciembre, y el 14 y 15 el rey tuvo ya las consultas con los representantes de las formaciones políticas para proponer un candidato a presidente del Gobierno.

Rajoy fue investido el 20 de diciembre, y al día siguiente desveló la composición de su Ejecutivo, por lo que transcurrió solo un mes desde las elecciones.

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Casi cuatro meses tardó Pedro Sánchez en ser investido tras los últimos comicios, los del 2023, y 58 días pasaron entre los celebrados el 10 de noviembre de 2019 y que el Congreso le diera su confianza el 7 de enero de 2020.

Por tanto, depende del resultado y de la celeridad de las previsibles conversaciones (hay casi un mes para ellas entre los comicios y la constitución de las Cortes) el momento en el que sería la investidura.

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Pero la fecha más temprana se situaría en torno a la festividad de Reyes, el 6 de enero.

Para ello, después de la constitución de las Cortes el 23 de diciembre y teniendo en cuenta que los días de Nochebuena y Navidad enlazan con el fin de semana, el rey podría tener las consultas con los partidos los días 28 y 29, y la sesión de investidura podría convocarse como pronto para el 4 y 5 de enero.

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No sería la primera ocasión en que hay una investidura en esas fechas, porque el debate en el que Sánchez consiguió la confianza del Congreso tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019 se celebró en esos mismos días de enero de 2020, el sábado 4 y el domingo 5, y la votación en la que consiguió la mayoría necesaria (a la segunda) fue el día 7.

El calendario que culminaría en la recta final de las fiestas navideñas sería el más rápido para la investidura, pero ésta puede demorarse sin una fecha límite porque no existe un plazo fijado sobre el tiempo que debe transcurrir entre las elecciones y el momento en que un candidato tiene que conseguir la confianza del Congreso.

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Solo en caso de que hubiera un primer intento de investidura fallido, existe un plazo que recoge el artículo 99 de la Constitución: si transcurridos dos meses desde la primera votación en la que se rechazó esa investidura nadie consigue la confianza del Congreso, el rey disolverá las cámaras y convocará nuevas elecciones. EFE