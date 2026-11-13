Comienza la campaña: de Pamplona a Madrid pasando por YouTube

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Madrid, 13 nov (EFE).- La campaña electoral comienza este viernes y los candidatos empiezan a recorrer las plazas en disputa, con actos y mítines en distintos puntos de la geografía nacional: el socialista Pedro Sánchez estará en Arnedo (La Rioja) y Pamplona; el popular Alberto Núñez Feijóo, en Madrid; y el líder de Vox, Santiago Abascal, viajará a Toledo antes de cerrar la jornada en la madrileña plaza de Colón.

Está previsto además que el 'youtuber' Jordi Wild cuelgue a primera hora las entrevistas que ha realizado a Sánchez, a Feijóo y a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Coalu, después de que Albascal se descolgara del proyecto.

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- PSOE: Tras el mitin de Sevilla, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE ha elegido la localidad riojana de Arnedo como primer destino este viernes. De ahí Sánchez se irá a Pamplona para protagonizar un acto con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la candidata al Congreso, Elma Saiz, portavoz de su Ejecutivo.

- PP: El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno tendrá su primer acto de campaña en Madrid, junto a las Nuevas Generaciones del partido y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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- Vox: El presidente de Vox y aspirante a la Presidencia, que lleva semanas en ruta, estará este viernes en Toledo y regresará por la tarde a Madrid, donde espera una gran movilización en una plaza que ha sido escenario de sus mayores protestas contra el Gobierno de Sánchez, la de Colón.

- Frente Amplio: La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, participará con su compañera de lista por Barcelona Júlia Miralles en un 'Diálogo por la regeneración democrática' organizado en Madrid.

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- Podemos y ERC: También en Madrid estará por la mañana en un acto de campaña Irene Montero, antes de volver a juntar fuerzas con el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, en un mitin en Palma de Mallorca.

- Junts: La cabeza de lista de Junts, Miriam Nogueras, estará por la mañana en Barcelona y por la tarde en Reus (Tarragona).

- EH Bildu: En el País Vasco, el cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, intervendrá junto a otros candidatos en un acto en Eibar (Gipuzkoa).

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- PNV: La cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, participará en un evento en Bilbao.

- BNG: La portavoz del BNG, Ana Pontón, acompañará a sus candidatos en tres actos sucesivos en Lugo, Monforte de Lemos (Lugo) y Pontevedra.

- CC: La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, recorrerá la zona comercial de la capital tinerfeña.

EFE

del-nl/jls