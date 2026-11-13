Colau afirma que habría planteado más exigencias a Sánchez tras los casos de Cerdán y Ábalos

Guardar

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha afirmado que ella hubiera puesto más exigencias al PSOE en materia anticorrupción a las planteadas por Sumar ante la trama Koldo que afectaron a los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

También ha subrayado que en caso de que las presuntas irregularidades afectaran al PSOE de forma estructural en vez de casos concretos, es motivo de ruptura del Ejecutivo de coalición.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista en el podcast 'The wild project', recogida por Europa Press, ha afirmado que ella siempre aboga por "tolerancia cero" ante la corrupción y que ella habría demandado "más medidas anticorrupción o más explicaciones" ante casos tan graves como los que salpicaron al PSOE en la legislatura.

La aspirante de Frente Amplio a la Moncloa ha afirmado, cuestionada sobre el caso de Santos Cerdán, que Sumar ya planteó que "nadie sospechoso de corrupción puede estar en este gobierno" y ha recordado que el exsecretario de Organización y también el exministro Ábalos "fue apartado inmediatamente".

PUBLICIDAD

Aparte, ha agregado que se tiene que valorar "en cada momento" y atendiendo a su cauística a la hora de tomar decisiones o valorar la hipótesis de ruptura de gobierno.

"NO HAY UNA RESPUESTA ÚNICA" CUANDO HAY CASOS CONCRETOS

"Depende de si hay un caso concreto donde está muy individualizado en una o dos personas. Estas dos personas se apartan inmediatamente y tolerancia cero y que sean investigadas condenadas lo que sea. Otra cosa es que haya algo más generalizado, o sea, son dos situaciones diferentes", ha relatado.

PUBLICIDAD

Por tanto, ha dicho se tiene que tener decisiones ponderadas porque "no hay una respuesta única" cuando surgen casos de corrupción que salpiquen al PSOE.

"Comprometer toda una acción de gobierno donde se están haciendo cosas buenas, como subir el salario mínimo, una reforma laboral, mejorar la dependencia... Suspender toda esa actividad de gobierno porque ha habido un caso de corrupción que has podido apartarlo y sacarlo inmediatamente del gobierno, son dos cosas. Tienes que valorar en la balanza en cada ocasión, valorar efectivamente qué pesa más", ha argumentado.

PUBLICIDAD

Respecto a la situación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra, ha afirmado que es posible que sea legal que tenga joyas en su despacho como obsequio de Arabia Saudí, pero a ella "no le gusta"

"No hay nadie cercano a mí que le pase de tener joyas por más de un millón de euros. Entonces te digo, en política ya no es solo una cuestión de qué es judicial o qué es corrupción, es que lo que decíamos de que hay que predicar con el ejemplo", ha reflexionado para añadir que un "político tiene que ser moral".

PUBLICIDAD

También ha denunciado que dirigentes de izquierda, como ella misma cuando dirigía el Ayuntamiento de Barcelona, han sufrido casos de "lawfare' y le pusieron una veintena de querellas que quedaron todas archivadas.