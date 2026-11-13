Ariel Rot celebra 50 años de música: "Aprendiendo es la mejor manera de seguir viviendo"

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Javier Herrero

Madrid, 13 nov (EFE).- Ariel Rot comienza las celebraciones por medio siglo en la música desde sus inicios en Tequila con el lanzamiento este viernes de 'Dulce condena' junto a Dani Martín, la primera de muchas colaboraciones de un disco con reencuentros "históricos" y cuya elaboración fue "como un intensivo de lo que ocurrió durante 50 años".

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"Siento que este es, en cierto modo, el final de un capítulo, que no quiere decir ni mucho menos una retirada, aunque sí tal vez me querría tomar un poco más de tiempo para seguir descubriendo cosas. Hay muchas que todavía no hice y seguir aprendiendo es la mejor manera de seguir viviendo", ha declarado en una entrevista en exclusiva con EFE ante este proyecto y su futuro.

Seis meses tardó en su elaboración, un proceso en el que él personalmente grabó muchos de los instrumentos junto a Leiva, en el que también Rot ha producido y que lo llevaron a Buenos Aires, Jerez, Barcelona o Madrid, donde por ejemplo grabó con el citado exvocalita de El Canto del Loco.

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"Llegó al estudio con mucho respeto, con mucha emoción también y con los deberes muy bien hechos, como si la hubiese cantado toda la vida. Fue un gran acierto y fue algo que vi clarísimo antes de ir a grabarlo", destaca.

Aunque Rot se cuida mucho de revelar más nombres que estarán en ese álbum, sí señala que ha sido "como un intensivo de lo que ocurrió durante 50 años" y confirma que habrá "probablemente las dos reuniones más históricas" de su carrera.

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"Estos discos a veces crean sospechas de que están armados en los despachos, pensando en qué puede funcionar mejor. Yo procuré que haya mucha verdad y alma y creo que lo conseguí", afirma respecto a sus colaboradores quien fue miembro fundamental tanto de Tequila junto a Alejo Stivel como de Los Rodríguez con Andrés Calamaro.

Reconoce que ha cumplido "muchos más deseos de los que realmente imaginaba" cuando, Rot (Buenos Aires, 1960) llegó a España en los 70 junto a su familia huyendo de la dictadura militar en Argentina y pronto formó Tequila junto a Stivel, Felipe Lipe, Manolo Iglesias y Julián Infante.

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"Nosotros queríamos tener una banda de garaje y en la España de ese momento no había lugar para pensar en un proyecto de rock que rompiese el techo de cristal. De repente, en muy poco tiempo y casi sin desearlo, todo estalló", rememora sobre el éxito de su primera banda en un país "muy uniforme en sus costumbres", que salía de otra dictadura frente al cosmopolitismo del que él venía.

'Confidencial' (1981) fue su último disco de entonces. Se respiraba cierta evolución, pero no la suficiente para Rot y la banda terminó disolviéndose.

"Tenía 23 años y otras inquietudes, pero el grupo no iba por ahí. Sobre todo con Alejo, que era con el que más relación tenía, afectaba mucho a la banda, porque éramos los que básicamente componíamos. Estábamos en un momento de mucho desencuentro y yo estaba en un momento muy productivo escribiendo mis propios textos, más adultos", reflexiona al respecto.

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Con el fallecimiento el pasado mes de agosto de Lipe, ya solo quedan dos miembros supervivientes del Tequila original: "Tuve una avalancha de sensaciones. La verdad que para mí Tequila es algo mágico y pienso qué increíble lo que nos pasó".

Posteriormente volvería a tener gran impacto con otra banda, Los Rodríguez, especialmente a partir de 1993, ya que el éxito fue más esquivo esta vez, aunque él recuerda como "maravilloso" aquel primer año de 1990: "Creo que fue el más feliz de Los Rodríguez para mí".

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"Después, siempre había sorpresas y estaba la emoción de juntarnos. Todas las tensiones que arrastrábamos, los desencuentros y desentendimientos se olvidaban por completo. Había una cosa musical muy poderosa que no sé si con Tequila ocurrió tan fuerte: éramos realmente todos tipos aportando y estaba Andrés, que era una figura muy importante creativamente, y eso te desafiaba y estimulaba mucho", añade.

Aunque no tuvieran la misma repercusión para el público general, desde su primer álbum en solitario, 'Debajo del puente' (1984), hasta el décimo y más reciente, 'La manada' (2016), Rot siempre ha buscado dejar también su propia senda marcada. De ello dará cuenta igualmente en este futuro disco.

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"No sé si estaría preparado para un éxito en solitario como fueron los de Tequila o los Rodríguez, pero tampoco quiero desaparecer. El objetivo y el desafío es encontrar tu lugar y creo que lo hice, un lugar sin sentir excesiva presión y sin tener que hacer concesiones", concluye antes de reconocer que le da pereza hablar de un libro de memorias: "Todavía soy muy joven para pensar en eso". EFE

(foto)(vídeo)