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Amenábar: "Aparte de Feijóo, ¿queda alguien en España que no haya visto 'La bola negra'?"

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Santa Cruz de Tenerife, 13 nov (EFE).- El director Alejandro Amenábar ha elogiado este viernes ‘La bola negra’, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y ha ironizado con que “aparte de Feijóo” resulta difícil encontrar a alguien en España que no la haya visto, antes de augurarle un amplio recorrido internacional.

“¿Hay alguien en este país, aparte de Feijóo, que no haya visto ‘La bola negra’?”, ha preguntado Amenábar durante una comparecencia en Tenerife junto al actor Eduardo Noriega, con motivo de la décima edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera.

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Amenábar, que recibirá el Premio Isla Calavera de Honor, ha asegurado que la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi le “apasiona” y que sus directores “se merecen todo lo bueno que les está pasando”.

“Estoy seguro de que se van a traer a casa más de un Óscar”, ha añadido el cineasta, quien ha definido la película como “milagrosa” y ha señalado que ahora sus responsables afrontan una intensa carrera de promoción internacional, aunque “el trabajo duro ya lo tienen hecho”.

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Noriega ha coincidido en destacar el “muchísimo talento” de los Javis, cuya trayectoria ha calificado de “fulgurante”, y ha subrayado especialmente su capacidad para la dirección de actores.

A su juicio, todo apunta a que ‘La bola negra’ obtendrá “unas cuantas nominaciones”, algo que ha considerado “importantísimo para el cine español”.

Amenábar y Noriega se encuentran en Tenerife coincidiendo también con los 30 años de ‘Tesis’, ópera prima del director y película que protagonizó el actor junto a Ana Torrent y Fele Martínez, cuya versión remasterizada se proyectará en el festival antes de un coloquio con ambos.

El director ha señalado que el reconocimiento llega además una semana antes del reestreno de la película en salas y ha admitido que este tipo de premios son “una cosa simbólica, pero muy ilusionante”.

Han explicado que ‘Tesis’ fue rodada a 25 fotogramas por segundo y ahora se proyectará a 24, lo que modifica su duración y corrige algunos de los problemas de ‘timing’ que tuvieron entonces.

Noriega ha destacado también el trabajo realizado sobre el sonido, para el que se han recuperado las cintas originales después de que parte de ese material se perdiera en anteriores remasterizaciones.

Para Noriega, ‘Tesis’ sigue siendo una de las películas de su carrera sobre las que más le preguntan, especialmente personas vinculadas al cine, y ha resaltado que se utilice en escuelas y haya contribuido a despertar vocaciones cinematográficas. EFE

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