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133-94. Los Timberwolves alcanzan cinco victorias seguidas tras arrasar a los Mavericks

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Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Los Minnesota Timberwolves alcanzaron su quinta victoria seguida tras arrasar este jueves a los Dallas Mavericks por 133 a 94, liderados por 22 puntos de LaMelo Ball y gracias a un acierto de casi el 50 % desde el perímetro.

El español Santi Aldama, jugador de los Mavericks, no fue la excepción en un partido gris de todos los jugadores de los Mavs y acabó con 3 puntos -1 de 6 en el tiro- en casi diez minutos de partido. Sergio De Larrea, aún lesionado, no disputó minutos.

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La igualdad en el marcador se mantuvo hasta el segundo cuarto, cuando los Wolves se despegaron con un parcial de 24-10 en el tramo final.

Dos triples muy celebrados por la grada y una canasta en la pintura de LaMelo Ball iniciaron la racha, que resultó definitiva para el encuentro.

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El tercer cuarto comenzó con el mismo guion, y los locales ampliaron la diferencia hasta los 34 puntos, lo que provocó que el técnico de los Mavericks, Dusty May, decidiera capitular y sentar a sus titulares.

Zaccharie Richaser fue la única noticia positiva de los Mavericks en una noche tétrica, con 22 puntos y un 9 de 14 en el tiro.

Las estrellas habituales, Cooper Flagg y Kyrie Irving, acabaron con 12 y 10 puntos cada uno, con muy bajos porcentajes de acierto.

El escenario fue totalmente opuesto en los Wolves, que firmaron un 57,8 % de acierto en el tiro, incluido un 46,9 % en el triple.

Además de LaMelo Ball, que acabó con 22 puntos y 9 asistencias, Bones Hyland aportó 24 puntos desde el banquillo y Ayo Dosunmu sumó 18.

La quinta victoria seguida de los Timberwolves les sitúa terceros -igualados con los Houston Rockets- en el Oeste, con un balance de nueve triunfos y tres derrotas.

Los Mavericks, que sumaban tres victorias consecutivas antes de esta noche, se mantienen en puestos de 'play-in' con siete partidos ganados y cinco perdidos. EFE

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