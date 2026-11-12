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Una "píldora viva" reduce un 40% las capas bacterianas resistentes en tubos de respiración

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Barcelona, 12 nov (EFE).- Una "píldora viva" creada mediante ingeniería genética reduce en torno a un 40 % las biopelículas bacterianas resistentes a los antibióticos en los tubos de respiración, según un estudio liderado por el Centro de Regulación Genómica (CRG) y el Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona.

Publicado en la revista 'eBioMedicine', el trabajo demuestra por primera vez en cerdos que inhalar mediante un nebulizador médico convencional una bacteria modificada para ser inocua destruye específicamente a la Pseudomonas aeruginosa, responsable de graves infecciones hospitalarias.

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Al administrar esta terapia en animales grandes cuyos pulmones son similares a los humanos en tamaño, estructura y respuesta inmunitaria, el grosor de la biopelícula en el interior de los tubos endotraqueales descendió de 6,08 a 3,67 micrómetros sin provocar daños en el tejido pulmonar ni alterar la flora respiratoria propia.

La estrategia parte de la bacteria Mycoplasma pneumoniae, que de forma natural causa infecciones leves, pero los científicos la han reprogramado añadiéndole genes para disolver los azúcares que cohesionan la biopelícula y toxinas dirigidas exclusivamente contra el patógeno.

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"Hemos cogido una bacteria naturalmente adaptada al pulmón y la hemos reprogramado para que libere moléculas terapéuticas en lugar de causar daño, en una estrategia de caballo de Troya contra la enfermedad", explica la doctora Irene Rodríguez Arce, coautora principal del estudio.

Los pacientes hospitalizados que requieren ventilación mecánica sufren a menudo la rápida colonización bacteriana de los tubos traqueales mediante estas capas viscosas protectoras que impiden el paso de los antibióticos administrados por vía intravenosa.

Alrededor de uno de cada cuatro casos de neumonía asociada a la ventilación mecánica están provocados por Pseudomonas aeruginosa, una bacteria frecuentemente multirresistente que el coautor principal Antoni Torres define como "una de las infecciones más difíciles de eliminar" dentro de la "pandemia silenciosa" de la resistencia a los antibióticos.

Los investigadores sostienen que estos resultados respaldan la puesta en marcha de un futuro ensayo de seguridad en humanos, en el que la "píldora viva" podría combinarse con antibióticos intravenosos para potenciar su eficacia.

"Con modificaciones en la carga que transporta el chasis bacteriano, podríamos disolver por completo las biopelículas de la superficie de los tubos endotraqueales y eliminar del todo las infecciones por P. aeruginosa", asegura el profesor de investigación ICREA Luis Serrano, también coautor principal del trabajo.

De forma paralela, el equipo del CRG ya desarrolla nuevas versiones de esta misma plataforma bacteriana para intentar abordar otras patologías graves como la fibrosis pulmonar y el cáncer de pulmón. EFE

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