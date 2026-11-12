Tres detenidos por estafar a empresarios con falsas operaciones de rescate financiero

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Madrid, 12 nov (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado una red que estafaba a empresarios con falsas operaciones de rescate financiero y ha detenido a un matrimonio en Valencia y una mujer en Santa Cruz de Tenerife por ofrecer hasta 25 millones de euros a cambio de pagos anticipados.

Se trata de la operación Nikart que ha evitado que varias empresas sufrieran perjuicios que podrían haber alcanzado varios millones de euros, informa la Guardia Civil.

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La investigación se inició en julio de 2026 tras la denuncia presentada por una empresa riojana que, convencida de que iba a acceder a un rescate en condiciones especialmente ventajosas, efectuó pagos anticipados sin llegar a recibir contraprestación alguna.

El principal responsable de la organización se presentaba como un inversor de gran solvencia económica para ganarse la confianza de las víctimas y ofrecer supuestas operaciones financieras que nunca llegaban a materializarse.

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La red dirigía su actividad principalmente a empresarios, autónomos, clubes de fútbol y personas con dificultades económicas y necesidades urgentes de financiación para mantener sus negocios.

A través de una supuesta empresa de inversión, ofrecían fórmulas de financiación y aparentes operaciones de rescate económico con importes que partían del millón de euros y unas condiciones aparentemente muy ventajosas.

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Estas propuestas tenían como único objetivo captar el interés de las víctimas y obtener importantes cantidades de dinero mediante el cobro de pagos previos.

El engaño se sustentaba en numerosos contactos telefónicos y reuniones presenciales cuidadosamente planificadas, en las que los integrantes del grupo utilizaban vehículos de alta gama, celebraban los encuentros en hoteles de lujo y exhibían importantes cantidades de dinero en efectivo simulando una elevada capacidad financiera.

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El principal investigado, que se hacía pasar por propietario de la falsa financiera, era el encargado de mantener los encuentros presenciales con las víctimas y ganarse su confianza, para lo que hacía una ostentación de una supuesta solvencia económica llegando a afirmar que disponía de más de 25 millones de euros para invertir.

La integrante del grupo residente en Santa Cruz de Tenerife se encargaba de localizar potenciales víctimas a través de internet y redes sociales, recabar la documentación necesaria y dotar de apariencia de legalidad a las operaciones ofertadas, actuando además como enlace con el principal responsable.

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La pareja de este se encargaba de la recepción y posterior desvío de los fondos obtenidos de forma fraudulenta facilitando cuentas bancarias y otros recursos destinados a dificultar el rastreo del dinero.

La investigación permitió constatar que el principal responsable del grupo llevaba años tratando de eludir la acción de las fuerzas de seguridad y, consciente de que estaba siendo buscado, utilizaba distintas identidades ficticias llegando incluso a suplantar la de una persona fallecida para ocultar su patrimonio.

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Además no había renovado su documento nacional de identidad (DNI) ni su permiso de conducir desde 2016 y recurría a sociedades interpuestas y a personas de su entorno para dificultar la identificación de sus bienes.

Asimismo, los agentes comprobaron que no figuraba como titular de cuentas bancarias, apenas tenía servicios contratados a su nombre y facilitaba ubicaciones falsas en el extranjero para dificultar su localización.

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Además, le constaban tres señalamientos de búsqueda y detención relacionados con delitos contra el patrimonio y procedimientos que presentaban una forma de actuar similar.

En los registros de los domicilios de los detenidos, de entre 46 y 66 años, se intervino abundante documentación, material relacionado con su actividad delictiva y dinero en efectivo. EFE

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