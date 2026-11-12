Rufián acusa a Junts de "colaboracionista de Abascal" por "no estar en un lado ni el otro"

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Tarragona, 12 nov (EFE).- El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este jueves a Junts de ser "colaboracionista" del líder de Vox, Santiago Abascal, por "no estar en un lado ni en el otro" y ha remarcado su apuesta por un Gobierno del PSOE "sometido a las izquierdas soberanistas".

En el mitin de inicio de campaña, celebrado en Tarragona, Rufián ha tildado a Junts de "derecha catalana salvaje que imita a Orriols y Ayuso votando con PP y Vox contra la clase trabajadora catalana mientras lleva una 'estelada' en la muñeca".

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El candidato de ERC ha recriminado la posición de Junts ante estas elecciones generales, en las que los posconvergentes se reivindican como "los del medio": "¿Cómo se puede decir que tú ni una cosa ni la otra, que a ti te da igual que Abascal sea vicepresidente?".

"Cuando tú no estás ni en un lado ni en el otro, eres un colaboracionista de Abascal y esto nuestra gente no se lo merece", ha enfatizado Rufián, que ha sostenido que "la vida es tomar partido" y ha apostado por un nuevo Gobierno del PSOE "sometido" a fuerzas como ERC, Bildu, BNG o Compromís. EFE

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