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Primera denunciante de los cribados del cáncer vuelve a irrumpir en el Parlamento andaluz

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Sevilla, 12 nov (EFE).- Anabel Cano, la primera denunciante de los fallos en el programa de cribados del cáncer de mama en Andalucía, ha vuelto a irrumpir este jueves en una sesión del Parlamento de esta comunidad para reclamar justicia y responsabilidades al Gobierno de la Junta.

La intervención de esta afectada ha tenido lugar cuando la diputada de Vox Paula Badanelli exponía la posición de su grupo sobre una proposición no de ley del PSOE relativa a la reparación integral de las mujeres afectadas en dicho programa y a la creación de un fondo autonómico de reparación en los presupuestos para 2027.

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Cano, que estaba entre el público junto a la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla, Ángela Claverol, se ha referido al fallecimiento de nueve mujeres que relaciona con los fallos en los cribados, ha culpado al PP y Vox de lo sucedido y ha reclamado entre gritos justicia y responsabilidades.

La presidenta de la cámara, Ana Mestre, ha pedido que se calmara y mantuviera el orden antes de invitar a abandonar la tribuna a Anabel Cano, quien ya el pasado noviembre acusó también en el mismo Parlamento andaluz al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de los errores del cribado al grito de "Presidente, me has arruinado la vida".

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Durante el debate, la parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha acusado al Ejecutivo de Juanma Moreno de ser "el Gobierno más inhumano de la historia de Andalucía" por su trato a las mujeres afectadas, a quienes ha agradecido su resistencia frente al "infierno" sufrido.

En un segundo turno, tras la interrupción de Anabel Cano desde la tribuna, Férriz ha exigido la dimisión del vicepresidente de la Junta y consejero de Sanidad, Antonio Sanz, al tiempo que ha acusado a los populares de encubrir el que considera "mayor escándalo de gestión sanitaria" y de aplicar un doble rasero a la hora de pedir dimisiones y tratar a las víctimas, en referencia a las tragedias ferroviarias de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba).

Por el grupo del PP, Beatriz Jurado ha reprochado a la oposición el "uso, manoseo y la política de la hipocresía" con el sufrimiento de las pacientes para intentar "destrozar la confianza" en el Ejecutivo andaluz y en el sistema sanitario.

La diputada de Vox Paula Badanelli ha pedido perdón y ha mostrado su empatía con las afectadas, aunque ha extendido la responsabilidad del colapso del sistema sanitario a los "37 años de gobierno del PSOE" y a las políticas de "fronteras abiertas".

Los grupos de la izquierda Por Andalucía y Adelante Andalucía han coincidido en exigir a la Junta un fondo extraordinario para indemnizar de oficio a las afectadas y evitarles un "calvario judicial". EFE

(Vídeo)

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