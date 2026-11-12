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PP reprocha al Gobierno haber "destrozado" el país y llamar "idiotas" a los españoles

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Madrid, 12 nov (EFE).- El PP ha reprochado este jueves al Gobierno "bananero" haber "destrozado" el país, tomar a los españoles por "idiotas", porque "ha prometido vivienda y ha hecho toneladas de demagogia".

Durante el debate en la Diputación Permanente del Congreso de los dos decretos de vivienda que aprobó el Gobierno el pasado 6 de octubre, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, el diputado del PP Sergio Sayas ha asegurado que los españoles "hemos pagado las consecuencias de la incompetencia del Gobierno".

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A su juicio, con el actual Gobierno los servicios públicos han dejado de funcionar, "se han cargado" la seguridad jurídica, "han degradado todo lo público por su negligencia, incompetencia y mediocridad".

Ha criticado que el Ejecutivo "haya colado por la puerta de atrás" un decreto que el Pleno del Congreso ya rechazó. "Es el epílogo de la degradación de un Gobierno bananero".

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"Basta de tomar por idiotas a los españoles", ha espetado Sayas, quien considera que el 29 de noviembre (día de las elecciones generales) "van a poner a cada uno en su lugar".

El portavoz de Vox en esta Diputación, José María Figaredo, ha reprochado al Gobierno haber favorecido "que se lucren los fondos buitre" y haber creado la escasez de vivienda, porque "han metido en los últimos cinco años a casi seis millones de personas" (en referencia a los inmigrantes).

"Son ustedes los reyes de la hipocresía", ha dicho el diputado de Vox, para quien el español medio vive "emparedado" entre el "muro" de los ricos a los que el Gobierno ofrece beneficios fiscales para venir a España (a través de la llamada 'Ley Beckham') y "los pobres del mundo" que han entrado en el país de forma "ilegal". EFE

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