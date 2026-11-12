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Levantan la acampada por la vivienda de València tras 40 días en la Plaza del Ayuntamiento

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València, 12 nov (EFE).- La acampada por la vivienda que desde hace 40 días permanecía instalada en la plaza del Ayuntamiento de València ha comenzado a levantarse, según han informado los acampados en un comunicado y han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

En el comunicado afirman que las instituciones "no han estado a la altura" y "no han dado las respuestas necesarias", y señalan que han "agotado" sus "vías de protesta y reivindicación" y se encuentran "ante una situación límite: o desacampamos o nos enfrentamos a un desalojo forzoso".

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Tras afirmar que la seguridad de todas las personas que forman parte de la acampada y la no violencia siempre han sido su prioridad, señalan que quieren retirar las tiendas "de forma pacífica y ordenada, limpiar la plaza y dar todos los materiales posibles a quienes más los necesitan". EFE

(foto) (vídeo)

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