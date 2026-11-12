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La UCO ve "vinculación" entre el PSOE y el exchófer de Sánchez detenido: "Viene el presidente y tengo reunión con él"

16/08/2023 Entrada de la sede del Partido Socialista (PSOE) en la calle Ferraz donde se desarrolla una reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, a 16 de agosto de 2023, en Madrid (España). Tras la reunión, el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez mantendrá un encuentro con los diputados y senadores socialistas en el Congreso de los Diputados. Estos encuentros tienen lugar justo un día antes de que el 17 de agosto se celebre el pleno de constitución del Congreso y del Senado. Además, se producen después de dar el PSOE a conocer ayer que propondrá a la anterior presidenta de Baleares, Francina Armengol, para la Presidencia del Congreso de los Diputados. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destacado el "grado de vinculación" que habría mantenido el PSOE con el que habría sido chófer ocasional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del partido de 2017, Cristian Corvillo, que fue detenido la semana pasada.

Así consta en un informe al que ha tenido acceso Europa Press que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, y que forma parte del sumario de las actuaciones.

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Los agentes infieren esta "vinculación" a partir de una conversación de Whatsapp intervenida entre Corvillo y el empresario y conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, fechada el 19 de abril de 2023.

Así, la UCO detalla que se ha localizado "una conversación entre Corvillo y Aldama que resulta reveladora tanto del grado de vinculación de Corvillo con el PSOE, al referir mantener una interlocución directa con el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de su conocimiento de los asuntos relacionados con (el exministro José Luis) Ábalos, sobre los que trata directamente con él".

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"Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo reunión privada con él, me ha llamado Óscar López", reza el mensaje. Al día siguiente, Corvillo escribió a Aldama para decirle: "Con el presidente, de lujo".

El motivo de esa conversación, según la UCO habría sido "hablar del 'jefe', término utilizado para referirse a Ábalos". "Conversación lógicamente para hablar deI jefe, en fin, todo perfecto", subrayó.

Además, los investigadores aprecian que la relación de Corvillo con Ábalos y su exasesor Koldo García tenía "una dinámica propia, diferenciada de su vinculación con Aldama".

RELACIÓN ENTRE ALDAMA, CORVILLO Y KOLDO

"Así, pese al deterioro de las relaciones entre este y el binomio Koldo-Ábalos, Corvillo habría mantenido su interlocución con los tres investigados", relata.

La UCO apunta a una secuencia de comunicaciones en 2023 que "apuntaría al papel de Corvillo como elemento de conexión entre Aldama y Ábalos, facilitando la entrega de dinero en efectivo a este último".

Y abunda en la relación entre Aldama, Corvillo y Koldo en un apartado sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

De este modo, indica que, tras un encuentro con el comisionista, Corvillo "preguntó a Koldo" a qué hora podían verse. "Minutos después, Koldo le comunicó que no podía citarse con él", añade, a lo que el exchófer respondió: "Ya habla este contigo".

Para la Guardia Civil, "esta expresión permite inferir que al no haber sido posible mantener encuentro presencial" con el exasesor, el asunto sería abordado entre este y una tercera persona que "se correspondería con Aldama".

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EuropaPress

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