La cuenca del Tajo reduce a cinco los avisos por caudales elevados, uno de ellos rojo

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Madrid, 12 nov (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha reducido esta tarde a 5 -la mitad que esta mañana- los avisos hidrológicos activos -uno de ellos de nivel rojo- por caudales elevados en la cuenca del Tajo, consecuencia de las precipitaciones asociadas a las borrascas Bruna y Charles.

El nivel rojo, que alerta de situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, se ubica el río Alagón, en Coria (Cáceres).

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Según la nota de la CHT y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la provincia de Cáceres acumula otro aviso naranja y otros dos amarillos, mientras que Madrid registra un aviso amarillo.

Con motivo de las precipitaciones de los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica, la CHT ha informado de que las presas de El Jerte en Plasencia y Rosarito en Oropesa (Toledo) y Candeleda (Ávila) están desembalsando 60 m3/s y 50 m3/s, respectivamente. EFE

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