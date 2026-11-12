Giráldez espera a un Salamanca "al 200 por cien"

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Vigo, 12 nov (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, espera a un Salamanca CF “al 200 por cien” en el duelo de mañana, viernes, en el Helmántico, donde su equipo tendrá que “salir con todo” para evitar caer eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey.

“Jugamos contra un equipo que atraviesa una muy buena dinámica, un equipo valiente, con un entrenador que les está aportando conceptos nuevos. Además, las eliminatorias de Copa siempre son muy intensas, en las que el rival saldrá al 200 por cien y si no igualamos esa intensidad empezaremos el partido en desventaja”, avisó.

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En una entrevista con CeltaMedia, el técnico gallego incidió en que sus jugadores necesitarán “salir con todo” y jugar cada minuto “con la intensidad que requiere” porque enfrente tendrán a un rival “con recursos” para hacerles daño.

“Arrancamos una nueva competición y todos estamos muy ilusionados con la Copa, como también lo está el celtismo. Hay muchas ganas de que llegue el partido, de comenzar de la mejor manera una competición muy bonita, que no perdona y en la que tienes que estar bien en todos los partidos”, comentó.

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En este sentido, Giráldez indicó que uno de los motivos por los que “ilusiona” la Copa es porque le ofrece la oportunidad de ver “caras nuevas” en su once; por eso avanzó rotaciones en el equipo titular.

“Más allá de que queramos dar oportunidades, también hay una parte de obligatoriedad por las bajas que tenemos. De los cinco jugadores que estaban lesionados, ninguno llega a este partido, a lo que hay que añadir a (Sebastián) Cáceres, que está con su selección (Uruguay)”, indicó.

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El entrenador ha citado a ocho futbolistas del filial -Quique Ribes, Andrés Antañón, Hugo Burcio, Ángel Arcos, Adrià Capdevila, Germain Milla y Vladimir-, pero recordó que “sólo cuatro” pueden estar sobre el campo al mismo tiempo y “únicamente seis” pueden participar durante el partido. EFE

dmg/cmm