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Feijóo promete desde Cataluña una "auditoría del saqueo" de Sánchez: "Vengo a ofrecer un Gobierno que no robe"

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado campaña en Cataluña poniendo en valor su experiencia de gestión y prometiendo una "auditoría del saqueo" del Gobierno de Pedro Sánchez para saber "a dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado".

"Yo vengo a ofrecer algo tan elemental como un Gobierno que no robe", ha exclamado Feijóo en un mitin en el Polideportivo Municipal de Llefià, en Badalona, junto al alcalde del municipio y candidato al Congreso por Barcelona Xavier García Albiol, y el presidente del PPC, Alejandro Fernández. Al acto han asistido unas 3.500 personas, según fuentes del partido.

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El candidato del PP --al que los asistentes han interrumpido en varias ocasiones con gritos de 'oa, oa, Feijóo a la Moncloa' o 'presidente, presidente'-- ha afirmado que España recauda más impuestos, tiene más deuda pública y ha recibido más fondos europeos que nunca, mientras los ciudadanos reciben menos.

"¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO DE LOS ESPAÑOLES?"

Además, ha señalado que hay "peores servicios" y "encima, corrupción". "¿Dónde está el dinero de los españoles?", se ha preguntado, para anunciar que si gobierna se sabrá "adónde ha ido cada euro" de los españoles.

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"Haremos una auditoría del saqueo para saber a dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado. Haremos una auditoría de la decencia para saber por qué no funcionan los trenes, por qué no se han hecho las obras, por qué no se ha construido vivienda y por qué los españoles pagamos más y recibimos menos", ha proclamado, ante un auditorio entregado.

En este sentido, ha recalcado que "todo funciona peor" en España, poniendo como ejemplo los trenes, las autovías, la multirreincidencia, la okupación o la "inmigración descontrolada". A su entender, lo peor es que "parece que a nadie le importa" pero a él sí. "Yo sí quiero resolver los problemas de nuestro país", ha indicado.

Feijóo, que ha revindicado la gestión frente a la "decadencia", ha garantizado que si gana las elecciones y gobierna será "el presidente de todos, sin excepción, sin muros". "Solo quiero servir a mi país. A todos. Nos voten o no, hayan hecho huelga o no. A todos hemos de servirle", ha afirmado.

CATALUÑA, "DECISIVA" EN EL CAMBIO EN ESPAÑA

El líder del PP ha asegurado que quería empezar la campaña en Cataluña porque esta comunidad tiene que ser "decisiva" en el cambio en España. "Yo no quiero una Cataluña espectadora ni ajena al cambio. Quiero una Cataluña protagonista en la reconstrucción de España", ha manifestado.

En este punto, ha indicado que todos los españoles quieren a esta tierra y quieren una Cataluña "abierta, próspera y fuerte", recordando que en el pasado "tiró de España durante décadas" y fue "el motor principal" de la nación. "Y yo pido que vuelva a ser Cataluña el motor principal de la nación española", ha manifestado.

Feijóo ha afirmado que Cataluña "lo necesita" porque "lleva demasiado tiempo esperando" las infraestructuras que le corresponden, las viviendas o seguridad en las calles. Sin embargo, ha lamentado que durante años haya tenido como "monotema" el 'procés'.

ALBIOL, UN ALCALDE "QUE DA LA CARA" Y QUE "GESTIONA"

El líder del PP ha elogiado a Albiol, quien, según ha dicho, "no tenía por qué presentarse" pero le ha pedido que lo haga porque "es el mejor". Según ha dicho, es un alcalde que "no se esconde", que "da la cara" y que "gestiona".

"Y por eso quiero a Xavi en el Congreso de los Diputados", ha resaltado, para reiterar que quiere que sea el ponente de la Ley Antiokupación, "para que lo que funciona en Badalona, pueda funcionar en toda España".

Feijóo ha asegurado que el PP va a seguir defendiendo la Constitución española en Cataluña, la libertad, el esfuerzo y la familia porque es su ideología. "Yo soy gallego, vosotros sois catalanes y todos somos españoles. Sin contradicción, sin pedir permiso y sin pedir perdón", ha manifestado.

ESTAS ELECCIONES "VAN DE PONER A FUNCIONAR ESPAÑA"

Dicho esto, ha asegurado que estas elecciones "van de mucho más" y no van "solo de un partido u otro". "No van de ser más de izquierdas o de derechas. No van de sentirse más o menos españoles", ha indicado, para resaltar que estas elecciones "van de que este país tenga futuro o menos".

"Estas elecciones van de poner a funcionar España. Y yo quiero poner a funcionar este país que es el nuestro", ha resaltado, para avisar a Pedro Sánchez, un día después de la huelga general, que el día 29 de noviembre los españoles no van a hacer huelga sino que van a ir a votar.

A su entender, estas elecciones se decide entre mentira o verdad; privilegio o igualdad; incompetencia o gestión; más de lo mismo o cambio. "Y le pido a España que el 29 de noviembre diga cambio", ha demandado. Según ha añadido, se trata de abrir "una nueva etapa de cordialidad, de entendimiento, de trabajo y de colaboración".

AVISA QUE NO PERMITIRÁ LOS EPISODIOS DE VIOLENCIA

Feijóo se ha referido a los altercados que se produjeron el día de la huelga general en diferentes ciudades de España, como Barcelona, y ha avisado que no darán un paso atrás. Ha alertado de que "el fracaso de la huelga electoral ha demostrado su impotencia", pero ha pedido no "despreciar el peligro que esto supone" porque "la impotencia de la izquierda y de los radicales suele transformarse en violencia".

"Algunos quieren imponer una normalidad de la violencia y la extorsión como la que hemos visto en otros lugares de Europa. Digo una cosa, y lo digo antes de votar. No se lo vamos a permitir", ha prometido, trasladando su apoyo a los dos jóvenes afiliados del PP que sufrieron este miércoles una agresión en Barakaldo.

Precisamente, este jueves por la tarde, Feijóo ha mantenido una reunión en Girona con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que ha prometido que, si llega al Palacio de la Moncloa, Policía y Guardia Civil serán reconocidas como profesión de riesgo y que endurecerá las penas contra los violentos.

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EuropaPress

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