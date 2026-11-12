Feijóo avisa a Sánchez que hará "una auditoría del saqueo" para ver dónde ha ido cada euro

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Badalona (Barcelona)/Madrid, 12 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuando llegue a la Moncloa tras las elecciones del 29N llevará a cabo "una auditoría del saqueo" para ver dónde ha ido cada euro.

Así lo ha afirmado en Badalona (Barcelona), en el último acto previo a la campaña, que arranca esta media noche, en el que ha estado acompañado del alcalde de este municipio, Xavier García Albiol, cabeza de lista al Congreso por Barcelona, y del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández.

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"¿Dónde está el dinero de los españoles?", ha preguntado Feijóo en un discurso en el que ha afirmado que cuando sea presidente se sabrá "dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado".

También se hará "una auditoría de la decencia", para saber "por qué no funcionan los trenes, por qué no se han hecho las obras, por qué no se ha construido vivienda y por qué los españoles pagan más y reciben menos, cuando todo funciona peor".

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Feijóo ha explicado que ha decidido arrancar simbólicamente la campaña en Cataluña porque no quiere que la región sea "espectadora ni ajena" sino "decisiva" en el cambio de España y "protagonista" de su reconstrucción, después de que en la región durante mucho tiempo haya habido "un discurso único, un monotema", el 'procés'.

También por personas "con convicciones" como García Albiol, ha dicho, y sus resultados: barrios más seguros, calles más limpias y ocupaciones ilegales fuera.

"Este es un alcalde que no se esconde, es un alcalde que da la cara, que gestiona y por eso quiero a Xavi en el Congreso de los Diputados", ha afirmado Feijóo, quien ha dicho que quiere que sea el ponente de la Ley antiocupación.

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El acto de Badalona tiene lugar después de que esta mañana Feijóo haya sido entrevistado por el popular 'youtuber' Jordi Wild, en Manresa (Barcelona), una entrevista que se emitirá el viernes.

Tras ello el líder popular se ha reunido en Girona con sindicatos y asociaciones profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para trasladarles su "firme compromiso con la defensa de la ley y la seguridad ciudadana", según ha informado el PP en un comunicado. EFE

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(foto) (vídeo)