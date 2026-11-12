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Esteban dice que el PNV no pondrá "ni alfombras rojas ni azules"

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Vitoria, 12 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho este jueves en la apertura de la campaña electoral que su partido no va a echarse "en brazos de nadie" y no pondrá "ni alfombras rojas ni azules" y ha advertido de que el autogobierno vasco "no se toca".

El PNV ha abierto la noche de este jueves la campaña electoral de los comicios generales del 29 de noviembre con un acto en la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Vitoria en el que los cabezas de lista al Congreso por las tres circunscripciones vascas, Maribel Vaquero (Gipuzkoa), Idoia Sagastizabal (Bizkaia) y Gorka Urtaran (Álava), han estado arropados por Aitor Esteban y el lehendakari, Imanol Pradales.

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El presidente del PNV ha señalado que la referencia del grupo vasco es Euskadi. "Esa es nuestra forma de estar en Madrid. Con voz propia, sin formar parte de ningún bloque y sin tener que pedir permiso para defender nuestros intereses", ha subrayado.

Ha reconocido que no sabe qué acuerdos serán posibles ni cuánto durarán pero sí que el día 30 empezará el trabajo de verdad y el PNV estará ahí para ser la voz de Euskadi, "no prestada y no subordinada", para hablar de presupuestos, leyes, inversiones, empleo, pensiones, infraestructuras, vivienda y autogobierno.

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El PNV, ha continuado, se presenta ante la ciudadanía como una "póliza para la casa vasca" pase lo que pase y gobierne quien gobierne y defenderá el autogobierno y el Concierto Económico.

También ha reiterado que los nacionalistas tienen un límite democrático claro que es: "con Vox nada".

Durante estas semanas, ha añadido, habrá "mucho ruido" y una "enorme pelea" entre bloques, entre el PSOE y el PP, y EH Bildu por "colarse en la foto de la Moncloa".

El PNV, ha señalado, es "el seguro de Euskadi", es el partido con las manos libres para defender las prioridades vascas, una voz que "no dependa de ningún bloque" y que sepa acordar, exigir, y defender "lo nuestro", ha remarcado.

El lehendakari, por su parte, ha asegurado que los vascos no eligen quien será el presidente español. "Si por nosotros fuera ni Sánchez, ni Feijóo ni Abascal".

Ha insistido en que Euskadi se juega el modelo de país, el futuro, y quién va a defender los intereses vascos en Madrid.

"El 29 nos jugamos las alubias de Euskadi en Madrid. No sabemos qué sacramentos tendrán pero el cocidito madrileño pinta mal", ha manifestado. "Aquí lo que funciona es la receta vasca. La receta del PNV. Pase lo que pase, esté quien esté en Moncloa", ha exclamado.

Y se ha referido a "esos" que durante décadas se burlaban del plato de lentejas y que "ahora han comprado la receta española". "Se están inflando con el cocidito madrileño y cuidado con el empacho del día después", ha ironizado.

Pradales ha dejado claro que el PNV a defender Euskadi "si la atacan, sea quien sea, los de la prioridad nacional, los de la prioridad socialista o los de la reconstrucción nacional española". "Que lo sepan en Madrid, que nos van a tener enfrente y de frente". Y que sepan que no vamos a renunciar a lo que nos corresponde como pueblo", ha avisado. EFE

(foto) (vídeo)

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