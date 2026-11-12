El sindicato médico de Castilla-La Mancha aplaza la huelga del 16 de noviembre

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Toledo, 12 nov (EFE).- El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha decidido aplazar, pero no desconvocar, la huelga autonómica cuyo inicio estaba previsto para el lunes 16 de noviembre y ha justificado la decisión en la reactivación de las negociaciones por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

En un comunicado de prensa, el CESM ha informado de que esta medida se adoptó este miércoles en una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo del sindicato, como "un ejercicio de responsabilidad y voluntad de favorecer una solución negociada al conflicto".

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Asimismo, ha señalado que el acuerdo de aplazamiento ha sido comunicado formalmente a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y, posteriormente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a los efectos oportunos.

La decisión se produce después de que CESM-CLM registrara el 6 de noviembre ante la Consejería de Sanidad, el Documento Base Completo de Reivindicaciones de los Médicos, Facultativos y Residentes de Castilla-La Mancha, actualizado, aprobado por su Comité Ejecutivo y consensuado con los sindicatos médicos SIMAP-CLM y SIMEFYR-CLM.

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De este modo, CESM ha valorado que la reapertura del diálogo, interrumpido desde el 30 de junio, constituye un primer resultado positivo de la convocatoria de huelga y de "la unidad, el compromiso y la determinación" demostrados por los médicos y facultativos del Sescam.

El sindicato médico ha subrayado que siempre ha defendido que "la huelga no es un fin en sí mismo, sino una herramienta legítima para conseguir mejoras reales en las condiciones laborales, profesionales y retributivas del colectivo", que contribuyan también a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que recibe la ciudadanía.

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Con todo, ha incidido en que la huelga queda aplazada, no desconvocada, de forma que la evolución de las negociaciones determinará las próximas decisiones de la organización, pues ha explicado que el objetivo es alcanzar acuerdos concretos, "con compromisos, plazos definidos y garantías de cumplimiento, que permitan avanzar en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los médicos y facultativos del Sescam". EFE