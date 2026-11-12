El PSOE justifica la actuación policial en Barcelona, distinta a Madrid, y no prevé la salida de Marlaska

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el partido no contempla la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que han solicitado Sumar, Podemos y otras formaciones de izquierdas, por las cargas policiales durante la huelga general y ha establecido diferencias entre las que tuvieron lugar en Madrid y las de Barcelona, que ve justificadas.

En declaraciones en la Cámara, donde ha acudido a la reunión de la Diputación Permanente, el dirigente socialista ha destacado que en Barcelona, después de la "manifestación pacífica" por la vivienda, "algunos encapuchados pretendieron ejercer y ejercieron la violencia". "Eso hay que perseguirlo con todas las consecuencias, incluso penales", ha apostillado.

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Pero, a su juicio, en Madrid --donde, por ejemplo, miembros de piquetes informativos denunciaron el uso de gas pimienta durante sus actuaciones de la mañana-- se produjeron episodios policiales que a los socialistas no les "gustan".

ESPERAR A LA INVESTIGACIÓN

Con todo, López ha pedido esperar a conocer el resultado de la investigación sobre las cargas que ha ordenado Marlaska y ha resaltado que el ministro ha prohibido el uso de gases lacrimógenos en este tipo de manifestaciones.

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"El ministro ha exigido es esa investigación, y a raíz de esa investigación se adoptarán las decisiones que haya que tomar. Pero desde luego no contemplamos la dimisión del ministro", ha resumido el portavoz socialista.