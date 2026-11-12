El jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a su pareja en Albacete en 2022

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Albacete, 12 nov (EFE).- El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al hombre juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete por la muerte de su pareja y por incendiar la vivienda en la que residían en la ciudad de Albacete.

El jurado le ha considerado culpable de asesinato, así como de incendio, porque entiende que ha quedado probado que la víctima falleció de "asfixia por estrangulamiento" y que cuando se produjo el fuego ya estaba muerta, siendo el acusado el único que podía tener acceso a la vivienda y a quien las cámaras de seguridad sitúan en la zona.

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Asimismo, entiende que no merece ninguna reducción de la pena a la que sea condenado "porque los hechos son muy graves" y apunta también que el incendio "podría haber causado daños a otras viviendas anexas". EFE

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