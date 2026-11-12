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El juicio por el asesinato del joven de Palomares (Sevilla) arranca en febrero y la familia pide la máxima pena

26/04/2024 La madre de la víctima, Maria del Carmen Jiménez (1d), durante la concentración ante el Juzgado de Menores. A 26 de abril de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). El Juzgado de Menores número uno de Sevilla, ubicado en la avenida de la Buhaira, acoge este viernes por la mañana el juicio promovido contra el joven entonces menor de edad acusado del apuñalamiento mortal de un adolescente de 18 años en Palomares del Río la madrugada del 1 de noviembre de 2022. Por este motivo, familiares y amigos de la víctima, Jesús Rosado Jiménez, han convocado una concentración ante las puertas del Juzgado de Menores, con el lema de 'que el mal no dure y el bien no se rinda', en demanda de justicia. POLITICA María José López - Europa Press
26/04/2024 La madre de la víctima, Maria del Carmen Jiménez (1d), durante la concentración ante el Juzgado de Menores. A 26 de abril de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). El Juzgado de Menores número uno de Sevilla, ubicado en la avenida de la Buhaira, acoge este viernes por la mañana el juicio promovido contra el joven entonces menor de edad acusado del apuñalamiento mortal de un adolescente de 18 años en Palomares del Río la madrugada del 1 de noviembre de 2022. Por este motivo, familiares y amigos de la víctima, Jesús Rosado Jiménez, han convocado una concentración ante las puertas del Juzgado de Menores, con el lema de 'que el mal no dure y el bien no se rinda', en demanda de justicia. POLITICA María José López - Europa Press
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La Audiencia Provincial de Sevilla acogerá el próximo 11 de febrero de 2027 el inicio del juicio con jurado popular contra el acusado del asesinato de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años que murió tras ser apuñalado cuando regresaba a su casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween de 2022.

"Confiamos en que, igual que ocurrió con el primer condenado -menor de edad en el momento de lo ocurrido-, queden demostrados unos hechos de una manera tan clara que sólo conduzcan a una sentencia de pena máxima para este segundo acusado", ha expresado la madre de la víctima, María del Carmen Jiménez, en un comunicado a medios tras conocer la referida fecha.

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Además, ha celebrado un señalamiento que evita que el acusado, que permanece en prisión provisional desde marzo de 2023, quede libre antes de la celebración de la vista oral debido a las "diligencias" judiciales, dado que la legislación española permite un máximo absoluto de prisión provisional de cuatro años cuando la pena es superior a tres años.

Según consta en el auto de los hechos justiciables, el sorteo para la conformación del jurado tendrá lugar el próximo día 11, mientras que la continuación del procedimiento tendrá lugar los días 12, 15, 16 y 18 de febrero. La familia de Jesús solicita para el acusado la pena de prisión permanente revisable.

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