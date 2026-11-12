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El español Juan Mata quiere alzar la voz de los aficionados

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Lisboa, 12 nov (EFE).- El jugador internacional español Juan Mata quiere alzar la voz de los aficionados en el fútbol y ha puesto en marcha una iniciativa destinada a recopilar y, posteriormente, transmitir sus opiniones a los responsables de la toma de decisiones, tal y como reveló este jueves en Lisboa.

"Todo el mundo quiere tener voz y todo el mundo merece tenerla en un fútbol que, en mi opinión, es para todos", afirmó Mata durante su intervención en el escenario principal de la 'Web Summit', uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

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El futbolista acudió a la 'Web Summit' junto a su socio Jürgen Griesbeck para presentar el proyecto 'Unleash Football', una plataforma con la que pretende recabar la opinión de los aficionados al fútbol sobre el futuro del deporte.

"Llevo 20 años jugando al fútbol de forma profesional y, como jugador, nunca me han preguntado cuál será o podría ser el futuro del fútbol", destacó el excentrocampista del Valencia, Chelsea o Manchester United.

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La iniciativa ya ha recabado la opinión de unas mil personas y la mayoría coincidió en que quiere "tener un papel activo e incluso decir lo que piensa".

"La mayoría siente que no ha tenido voz en las principales decisiones que se han tomado en el fútbol en los últimos años", según Mata.

El campeón del mundo y de Europa con la selección española también adelantó que el objetivo final de su iniciativa será crear un 'Mandato del Fútbol' basado en las opiniones de los aficionados y transmitirlo a los responsables de la toma de decisiones.

Esto se debe a que, para Jürgen Griesbeck, "el fútbol no es la industria, es mucho más que eso", por lo que tratará de "tender un puente entre esa industria y la comunidad". EFE

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