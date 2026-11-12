Detenidos dos fugitivos en Mallorca acusados de evadir 23 millones a la Hacienda alemana

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Palma, 12 nov (EFE).- La Policía Nacional detuvo el martes en Mallorca a dos fugitivos, un hombre y una mujer, buscados en Alemania acusados de haber defraudado a la Hacienda Pública 23 millones de euros entre los años 2022 y 2024.

En un comunicado hecho público este jueves, el cuerpo policial ha detallado que sobre el hombre y la mujer detenidos pesaba una Orden Europea de Detención (OED) emitida por las autoridades alemanas.

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El martes se llevaron a cabo registros tanto en el domicilio particular de los detenidos como en el de su empresa en Mallorca.

Los registros se practicaron en una villa de lujo en la zona de Calvià y en un establecimiento en Palma y, de forma paralela, en Alemania se llevaron a cabo otros ocho registros.

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En el transcurso de los registros llevados a cabo en Mallorca, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica, junto a dos agentes de la policía alemana y su enlace en España, desplazados a la isla, intervinieron 13.650 euros en efectivo y 30 tarjetas bancarias.

También decomisaron 7 dispositivos móviles y 4 tecnológicos (ordenadores personales y tablet) desde los que habría estado operando la pareja detenida en connivencia con otros implicados de Alemania.

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Los agentes bloquearon las cuentas corrientes vinculadas a los detenidos, los cuales estaban acusados de haber defraudado a la Hacienda de Alemania unos 23 millones de euros entre 2022 y 2024.

La Policía Nacional, a requerimiento de la Polizei de Sachsen, localizó a los sospechosos y comenzó las indagaciones, tras recibir en un primer momento una Orden Europea de Investigación. EFE

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