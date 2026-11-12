Congreso avala el decreto de vivienda y rechaza el de renovación automática de alquileres

Madrid, 12 nov (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley con el que el Gobierno busca hacer la vivienda más accesible y frenar la especulación, pero ha rechazado el otro decreto con el que el Ejecutivo pretendía introducir en España la renovación automática de los contratos de alquiler. EFE

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando” La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2 Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

La diputación permanente del Congreso aprueba el ‘decreto Maricarmen’ pero tumba el de la renovación automática de alquileres La segunda norma propuesta por el Ejecutivo, que buscaba la prórroga de los alquileres indefinida y automática, ha sido tumbada tras el voto en contra de PP, Vox, Junts y PNV

La UCO se presenta en el Tribunal de Cuentas para investigar las donaciones que financiaron las campañas electorales del PSOE Los agentes acuden por orden del juez Ismael Moreno después de detectar discrepancias al cotejar la documentación que el organismo fiscalizador había remitido a la Audiencia Nacional