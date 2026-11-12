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Bolaños descarta el cese de Marlaska por las cargas pero admite que hay imágenes que no "han gustado"

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las cargas policiales en la huelga general del 11 de noviembre, si bien ha admitido que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le han "gustado".

Bolaños ha señalado que serán los mandos policiales los "responsables" de determinar "si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento" durante las marchas por la huelga general y ha descargado de responsabilidad a Marlaska después de que distintas fuerzas políticas, como Frente Amplio o Podemos, exigieran el cese del ministro del Interior.

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En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Bolaños ha indicado que "en absoluto" el cargo de Marlaska al frente de Interior está en cuestión, defendiendo que estuvo pendiente de "todo el trabajo" que realizaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la jornada de la huelga general.

El titular de la Presidencia también ha destacado que la "nota predominante" en la huelga general fueron "manifestaciones pacíficas, y cívicas", en la que "docenas de miles de personas" salieron a las calles a favor del derecho a la vivienda y un salario que permita tener "más calidad de vida".

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Preguntado por las críticas de formaciones progresistas por la actuación de la Policía, Bolaños ha indicado que "entiende" que Podemos y Frente Amplio "establezcan sus posiciones políticas" en el arranque de la campaña electoral del 29 de noviembre.

SAIZ: IMÁGENES QUE SON "PROFUNDAMENTE DESAGRADABLES"

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que estas imágenes de las cargas policiales en Madrid son "profundamente desagradables" y ha advertido de que el Ejecutivo no va a permanecer "impasible" ante ellas.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, ha defendido que la actuación policial para garantizar el derecho a huelga y mantener la seguridad ciudadana y el orden público "siempre tiene que ser proporcionada", por lo que ha respaldado la decisión de Marlaska de ordenar una investigación "exhaustiva" sobre todas las intervenciones de los agentes durante la jornada.

Preguntada por la presencia de policías sin el número de identificación visible, Saiz ha alegado que desconoce las posibles "operativas" que podrían explicar esta circunstancia y ha insistido en la necesidad de esclarecer lo ocurrido. "En un Estado democrático y de derecho se tienen que ejercer esos derechos fundamentales con todas las garantías", ha señalado, antes de reiterar que la investigación deberá analizar la proporcionalidad de las actuaciones policiales y el uso de la fuerza.

ADMITE UN "CABREO SOCIAL" AL QUE HAY QUE RESPONDER

Bolaños ha resaltado que la huelga general logró su "objetivo fundamental" que es incorporar al debate público la vivienda, las pensiones, los sueldos y los servicios públicos, unas causas que para el Gobierno son "absolutamente justas y razonables para la vida de la gente".

Dicho esto, el ministro ha reprochado el "comportamiento faltón" de la derecha, especialmente del PP, que en opinión de Bolaños, ha tenido una posición "más extremista" y "salvaje" que Vox con algunas de sus declaraciones. En concreto, ha criticado el uso de la IA contra los sindicatos y las mariscadas: "La huelga y la libertad sindical son un derecho fundamental (...) Con este PP seríamos incapaces de consensuar una Constitución", ha apostillado.

Así, ha admitido el "cabreo social" que llevó a la huelga general, subrayando que la calle está reivindicando el refuerzo de las políticas en el Estado de bienestar o la vivienda. "Es uno de los retos que tenemos por delante en la próxima legislatura, quizá el fundamental", ha apuntado.

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EuropaPress

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