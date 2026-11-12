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Bolaños afirma que, pese a una mayoría reaccionaria, todas las encuestas coinciden en la tendencia al alza del PSOE

22/10/2026 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José; y el presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, durante el 40º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, a 22 de octubre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Este año el congreso se celebra bajo el título 'Barbarie o derecho: encrucijada para la humanidad'. POLITICA Arnaitz Rubio - Europa Press
22/10/2026 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José; y el presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, durante el 40º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, a 22 de octubre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Este año el congreso se celebra bajo el título 'Barbarie o derecho: encrucijada para la humanidad'. POLITICA Arnaitz Rubio - Europa Press
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sostenido que todos los sondeos sobre las elecciones del 29N "coinciden en que hay una tendencia del PSOE a la alza" y, por el contrario, "una tendencia del PP a la baja".

"Ya empieza a haber sondeos que dicen que el Partido Socialista es primera fuerza y ayer decían que el Partido Popular y Vox ya no sumaban la mayoría absoluta" ha referido Bolaños en una entrevista de 'RNE', recogida por Europa Press, haciendo alusión a los sondeos que publica diariamente 'La Séptima'.

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En este sentido, el titular de Justicia ha rechazado que las encuestas otorguen una mayoría absoluta a una posible coalición entre PP y Vox y ha recordado que en los pasados comicios, en julio de 2023, los resultados no terminaron reflejando el resultado electoral. "No se nos han olvidado lo que decían los sondeos del 23 y cuál fue el resultado final de las elecciones", ha esgrimido.

Por ello, ha asegurado que, tanto las encuestas que conceden al PP y Vox una mayoría absoluta, como las que sitúan al PSOE como "primera fuerza", todas coinciden en un crecimiento del voto socialista.

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VOX PONE CONDICIONES INCLUSO SIN GOBERNAR

Por otro lado, sobre la entrevista del líder de Vox, Santiago Abascal, en 'La Revuelta', Bolaños ha evitado responder a la pregunta de si la entrevista fue una estrategia del Gobierno para que Vox restara votos al PP. Se ha limitado a criticar que los de Abascal pusiesen condiciones para el programa, aludiendo a una práctica habitual, y ha criticado que empleen ese tipo de "actuaciones incluso sin gobernar".

"El señor Abascal asistió a 'La Revuelta', por cierto, poniendo condiciones no como cualquier otro, sino poniendo condiciones, al igual que ha dejado de ir a otro comunicador (Jordi Wild), porque querían también poner ellos sus propias condiciones, o sea, esta gente tienen estas actuaciones, incluso sin gobernar, imagínese si gobernando", ha subrayado.

Además, ha criticado las palabras de Abascal, en las que se atribuía al Ejecutivo ser "el peor Gobierno en los últimos ochenta años", y ha reprochado su incapacidad para calificar la dictadura franquista y, por el contrario, llamar dictador a Pedro Sánchez: "quiere decir que somos peores que una dictadura criminal, y corrupta y ladrona, como fue la dictadura de Franco", ha remachado.

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