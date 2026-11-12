Begoña Gómez toma la palabra en el mitin de Sánchez y pide el voto de las mujeres

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Sevilla/Madrid, 12 nov (EFE).- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha tomado la palabra este jueves en el mitin de arranque de campaña del PSOE en Sevilla y ha pedido el voto de las mujeres para evitar que haya retrocesos en materia de igualdad.

Gómez ha intervenido de manera inesperada en el primer mitin de campaña del PSOE, en el que se ha dirigido a los asistentes como una "militante más" y ha agradecido que sus compañeros de partido le hayan "dado la mano" en los últimos años en el proceso judicial que le afecta.

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"Me habéis dado el aliento para continuar, gracias de corazón", ha dicho al tiempo que ha extendido este agradecimiento a su familia, sus hijas y su marido, Pedro Sánchez.

Gómez, que ha dicho hablar como "mujer profesional, como madre y como amiga" ha subrayado que durante demasiado tiempo las mujeres han sido "señoras de", pero ha asegurado que ese tiempo ha terminado porque ellas son "las autoras de sus vidas".

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Ha alabado el papel de las mujeres que han luchado por la igualdad de género, gracias a las que hoy otras pueden "ser, eligir y decidir".

"Lo que queremos es seguir eligiendo nuestro camino, nuestro tiempo, nuestros sueños sobre nuestro cuerpo sin ser continuamente cuestionadas. Es la libertad que quiero para todas, para mis hijas, para este país, porque la igualdad no consiste solo en avanzar, también en que nadie nos lo pueda impedir", ha subrayado.

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En ese sentido, ha asegurado que ahora toca defender la igualdad con los votos al PSOE, "para seguir avanzando, nunca para retroceder". EFE

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