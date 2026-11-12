Aldeas Infantiles cesa su actividad en TikToK: tenemos el deber de actuar y dar ejemplo

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Madrid, 12 nov (EFE).- Aldeas Infantiles ha comunicado la decisión de cesar su actividad en TikTok tras conocer la investigación de Maldita.es sobre la difusión, intercambio y venta de material de abuso sexual infantil en esa plataforma.

"Como organización que atiende directamente a la infancia y la adolescencia, tenemos el deber de actuar y dar ejemplo", señala la entidad, que condena enérgicamente toda forma de violencia contra la infancia y enfatiza su compromiso con el uso seguro y adecuado de las pantallas.

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Para Aldeas, "los hechos que documenta la investigación son absolutamente inadmisibles". "Ningún niño, niña o adolescente debería sufrir abusos ni vivir una situación de desprotección", lamenta la entidad de infancia.

"Ante cualquier denuncia de abuso, conducta indebida o fallo institucional en la protección de la infancia, nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes" y reclama que se escuche a las víctimas y que reciban la atención especializada para recuperar su bienestar durante el tiempo que sea preciso.

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Recuerda que las plataformas digitales tienen la responsabilidad de prevenir la difusión de material de abuso sexual infantil, responder de inmediato a las alertas y retirar las publicaciones que lo contengan.

La Fiscalía General del Estado va a investigar los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en la plataforma TikTok.

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Por su parte, TikTok ha señalado que al conocer las noticias sobre los vídeos de abuso sexual infantil en su plataforma denunciados en España, tomaron medidas para identificar y eliminar el contenido y ha indicado que trabajarán estrechamente con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y todas las autoridades competentes. EFE