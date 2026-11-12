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Aldeas Infantiles cesa su actividad en TikToK: tenemos el deber de actuar y dar ejemplo

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Madrid, 12 nov (EFE).- Aldeas Infantiles ha comunicado la decisión de cesar su actividad en TikTok tras conocer la investigación de Maldita.es sobre la difusión, intercambio y venta de material de abuso sexual infantil en esa plataforma.

"Como organización que atiende directamente a la infancia y la adolescencia, tenemos el deber de actuar y dar ejemplo", señala la entidad, que condena enérgicamente toda forma de violencia contra la infancia y enfatiza su compromiso con el uso seguro y adecuado de las pantallas.

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Para Aldeas, "los hechos que documenta la investigación son absolutamente inadmisibles". "Ningún niño, niña o adolescente debería sufrir abusos ni vivir una situación de desprotección", lamenta la entidad de infancia.

"Ante cualquier denuncia de abuso, conducta indebida o fallo institucional en la protección de la infancia, nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes" y reclama que se escuche a las víctimas y que reciban la atención especializada para recuperar su bienestar durante el tiempo que sea preciso.

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Recuerda que las plataformas digitales tienen la responsabilidad de prevenir la difusión de material de abuso sexual infantil, responder de inmediato a las alertas y retirar las publicaciones que lo contengan.

La Fiscalía General del Estado va a investigar los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en la plataforma TikTok.

Por su parte, TikTok ha señalado que al conocer las noticias sobre los vídeos de abuso sexual infantil en su plataforma denunciados en España, tomaron medidas para identificar y eliminar el contenido y ha indicado que trabajarán estrechamente con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y todas las autoridades competentes. EFE

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