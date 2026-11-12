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Abascal, sobre impugnar las elecciones por el voto de los 'nietos': "No voy a adelantar acontecimientos todavía"

10/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona, Catalunya (España). Vox ha iniciado su campaña para las elecciones del 29 de noviembre de 2026 bajo el lema "Es sentido común". Liderado por Santiago Abascal, el partido centra su programa en tres ejes: prioridad nacional, desregulación económica y remigración. Las proyecciones de Sigma Dos del 9 de noviembre le auguran hasta 65 diputados. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido abierta la puerta este jueves a la posibilidad de impugnar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre alegando una adulteración del censo para el voto exterior por las nacionalizaciones a través de la conocida como 'Ley de Nietos'. "Yo no voy a adelantar acontecimientos todavía", ha expuesto.

Preguntado por este extremo durante una entrevista en 'Espejo Público', recogida por Europa Press, Abascal no ha descartado que la formación tome ciertas medidas como la impugnación de los comicios en los que podrán votar 190.000 bisnietos nacionalizadas por la 'Ley de nietos' y residentes en el extranjero.

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El líder de la formación ha tachado de "incongruencia" y "difícil de comprender" que puedan votar los hijos de los nacionalizados por esta norma, que es una disposición de la Ley de Memoria Democrática, pero que los padres que no hayan podido acreditar que son descendientes de exiliados no. Así, ha recordado que Vox ya presentó un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) que está "pendiente de resolver".

En este sentido, Abascal ha alegado que el Alto Tribunal ya admitió "problemas materiales y de estructura" para poder discernir qué descendientes de españoles sí pueden acogerse a la 'Ley de Nietos' y cuáles no. Además, ha reiterado que "solo había 900" que pudieron demostrar que habían adquirido la nacionalidad "legalmente".

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"Pues habrá que dar la nacionalidad a los descendientes de esos 900 y a todos los demás hay que negarles la nacionalidad y el derecho al voto", ha sentenciado. En su opinión, esto es "la clave" y ha indicado que "se puede hacer" y por ello han tomado la decisión de recurrir.

EL TS PERMITE VOTAR A LOS HIJOS DE LOS NACIONALIZADOS

Las palabras del líder de Vox llegan después de que el Tribunal Supremo anunciara el pasado lunes que permitirá que los hijos de los nacionalizados por la llamada 'Ley de nietos', unas 190.000 personas, puedan votar en elecciones del 29 de noviembre, a diferencia de los padres que no hayan podido demostrar que son descendientes de exiliados y por tanto se pueden acoger a la ley.

De esta forma, el TS ha denegado las medidas cautelares que pedían Vox y de Iustitia Europea para extender la suspensión del derecho a voto a los nacionalizados por la ley de nietos a los hijos de estos.

Sin embargo, sí se mantiene suspendido el derecho a voto de los 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad por medio de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática, salvo que hayan acreditado que son descendientes de exiliados.

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