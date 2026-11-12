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2-3. Riquelme acaba en la prórroga con la agonía del Betis y el sueño del Navalcarnero

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David Ramiro

Alcorcón (Madrid), 12 nov (EFE).- Un gol de Rodrigo Riquelme en la prórroga permitió al Betis acabar con la agonía sufrida en el estadio de Santo Domingo frente al Navalcarnero (2-3), que hasta casi el final del tiempo reglamentario soñó con el premio de acceder a la segunda ronda de la Copa del Rey al llegar con ventaja en el marcador hasta el añadido de la segunda mitad.

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17 años y 16 días después del 27 de octubre de 2009, cuando a los mandos del Real Madrid cayó goleado 4-0 con el Alcorcón, también en Copa del Rey, el chileno Manuel Pellegrini, técnico del Betis, regresó a Santo Domingo tras advertir a sus futbolistas de que no había que fiarse del rival pese a ser cuatro categorías inferior.

Sus jugadores tomaron nota y, a los cinco minutos, el Betis se adelantó en el marcador. Rodrigo Riquelme puso un pase interior para Antony, que, delante de Álvaro Calado, dejó pasar el balón sin tocarlo engañando al portero y poniendo el primer gol en el marcador.

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Con ventaja, el Betis tuvo el partido en el punto que quería, dejando las urgencias por la remontada al Navalcarnero, que dio durante todo el partido una lección de coraje, pundonor y atrevimiento.

Aún así, sus limitaciones técnicas le impidieron llegar con demasiada claridad a la portería de Diego Conde en la primera mitad, en la que su mejor ocasión fue un disparo lejano de Jesús Cruz que despejó el portero verdiblanco a los 35 minutos.

La réplica la dio poco después, antes del descanso, Riquelme, que recibió un balón a la altura del punto de penalti de Aitor Ruibal y, a la carrera, remató por bajo desviando con los pies Álvaro Calado.

Tras el descanso, el que salió mejor es el equipo madrileño y a los tres minutos logró empatar el marcador con un tanto de Varo López, que aprovechó un balón suelto en el área tras un disparo al poste que tocó en la espalda de Diego Conde y solo tuvo que empujarlo.

El gol dejó helado durante unos compases al conjunto sevillano, pero en cuanto reaccionó comenzó a merodear el área del Navalcarnero con mucho peligro, poniendo de nuevo a prueba a Calado, que sacó una mano salvadora a un remate a bocajarro de Antony.

La salida al césped de Isco dio imaginación al juego del Betis, que empezó a merodear, cada vez con más intensidad, la portería del conjunto madrileño, que supo aguantar y esperar su oportunidad, que llegó en el minuto 78.

Nistal realizó una acción por la derecha, centró raso al área y Varo, que no acertó a rematar, provocó con su fallo que el balón le llegase a Kensly Vázquez, que definió en el segundo palo por bajo ante Diego Conde.

El Betis, resignado, se fue con todo al ataque y su asedio encontró premio a los dos minutos del tiempo añadido, cuando Rodrigo Marina empató la contienda y llegó el partido a la prórroga con un remate en el corazón del área tras un buen centro desde la derecha de Ruibal.

En la prórroga, el Betis volvió a golpear, de nuevo por medio de Riquelme, que aprovechó un balón suelto en línea de gol para empujarlo con el pecho tras un remate de cabeza de Diego Llorente que despejó con una buena mano Calado.

El Navalcarnero, con un planteamiento táctico excelente de su entrenador, Miguel Zárate, no se dio por vencido y luchó con todas sus fuerzas para volver a igualar al Betis, que pudo sentenciar el choque con un penalti lanzado por Isco que despejó Calado y que mantuvo vivo a su equipo, que jugó los últimos tres minutos con uno más por la expulsión de Aitor Ruibal.

- Ficha técnica:

2 - Navalcarnero: Calado; Álvaro Marcos (Kensly Vázquez, m.62), Richi Souza, Víctor, Cruz (Jimeno, m.89); Rober Álvarez (Mario Jiménez, m.79), Peque (De Guinea, m.62), Larrañaga, Aarón Fernández (Nistal, m.62); Rober (Mario Sánchez, m.97) y Varo.

3 - Betis: Diego Conde; Bellerín (Bartra, m.102), Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo (Fran García, m.78); Fornals, Ceballos, Lo Celso (Rodrigo Marina, m.78), Antony (Isco, m.58); Riquelme; y Aitor Ruibal.

Goles: 0-1: M.5 Riquelme; 1-1: M.48 Varo López; 2-1: M.78 Kensly Vázquez; 2-2: M.92+ Rodrigo Marina; 2-3: M.96 Riquelme.

Árbitro: Adrián Cordero (Comité cántabro). Amarilla para Varo (m.54), del Navalcarnero; y a Lo Celso (37), Bartra (103) y Ruibal (m.93 y 117). Expulsó por doble amarilla a Ruibal (117).

Incidencias: partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio de Santo Domingo de Alcorcón. En el minuto 22 se rindió un homenaje a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido el pasado 3 de noviembre y que jugó durante dos temporadas en el Navalcarnero. EFE

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