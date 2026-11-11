Jueves, 12 de noviembre de 2026

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES REP. CHECA-ESPAÑA

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Redacción deportes. La selección española afronta este jueves ante la de la República Checa en Praga su penúltimo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones con el propósito de sumar su quinta victoria seguida a costa del colista y jugarse contra la de Inglaterra el liderato del grupo el próximo domingo en Madrid.

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES

Madrid. Clasificadas ya matemáticamente para los cuartos de final tanto España como Portugal, las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones abren una nueva era sin Cristiano Ronaldo, aún mantienen la clasificación pendiente de la Francia de Zinedine Zidane y miden el aprieto de Jürgen Klopp y Alemania, sin margen de error.

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FÚTBOL COPA DEL REY

Redacción Deportes. Dos conjuntos de LaLiga EA Sports, Betis y Levante, disputan este jueves a domicilio sus respectivos partidos de la primera ronda de la Copa del Rey contra el Navalcarnero, de Segunda RFEF, en Alcorcón (Madrid), y el Tarancón, de Tercera RFEF. Además, el Albacete, de LaLiga Hypermotion, juega visita al Puertollano, de Segunda RFEF. Son partidos aplazados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y el fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES FEMENINA

Barcelona. La cuarta jornada de la Liga de Campeones femenina programa para este jueves uno de los mejores encuentros cruces posible: el que protagonizan el Barcelona, líder y campeón la temporada pasada, y el Arsenal, tercero y ganador de la competición en el curso 2024-2025.

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FÚTBOL ARGENTINA

Buenos Aíres. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anuncia este jueves en una rueda de prensa la renovación de Lionel Scaloni, campeón del mundo en Catar 2022 y subcampeón en Canadá, Estados Unidos y México en 2026, como seleccionador de la Albiceleste hasta el Mundial de 2030.

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BALONCESTO EUROLIGA

Valencia/Madrid. La undécima jornada de la Euroliga cruza este jueves al Valencia, tercero en la clasificación, con el Bayern, decimoséptimo, en el Roig Arena, y a dos equipos de la parte alta de la tabla en la capital de España: el Real Madrid, octavo, con el segundo, el Estrella Roja.

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TENIS FINALES ATP

Redacción deportes. Este jueves (12.00 CET, -1 GMT) se celebra el sorteo de las Finales ATP que acogerá Turín del 15 al 22 de noviembre en el que las ocho mejores raquetas de la temporada -Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafael Jodar- quedarán distribuidos en los grupos John McEnroe e Ivan Lendl y conocerán a sus primeros rivales en el torneo.

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TENIS FINALES WTA

Redacción deportes. Las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula, cada una con una victoria y una derrota, se enfrentan este jueves respectivamente a la ucraniana Marta Kostyuk, derrotada en sus dos primeros choques, y la checa Lina Noskova, invicta en el arranque, en la tercera jornada del Grupo A de las Finales WTA, que se juegan en las canchas de Indian Wells (California, Estados Unidos).

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NATACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Madrid. Carles Coll, vigente campeón del mundo y de Europa, y Carmen Weiler, oro continental, acaparan todas las miradas en los Campeonatos de España de piscina corta que se disputan entre este jueves y el domingo en Madrid y en los que se ponen en juego los últimos billetes para los Mundiales que se disputarán el próximo mes de diciembre en Pekín.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Euroliga. 10ª jornada: Valencia Basket-Bayern (20.30) y Real Madrid-Estrella Roja (21.00). (FOTO)

. Última hora del partido del viernes Panathinaikos-Barça.

. El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, y el alero Olivier Nkamhoua atienden a la prensa (12.15. Pista del Palau Blaugrana).

- La selección española femenina atiende por la tarde a los medios antes de entrenarse y viajar a Samokov para jugar el sábado contra Bulgaria en la fase de clasificación para el Europeo femenino (19.15. Colegio IDEO. Carretera de Colmenar a Alcobendas, km 0,500).

- NBA: Philadelphia 76ers-Toronto Raptors y Washington Wizards-Detroit Pistons (01.00), Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks (02.00) y Phoenix Suns-Charlotte Hornets (03.00).

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. Última hora de los partidos de la 9ª jornada que se juegan el viernes: Barça-Cajasol Proin Sevilla y Tubos Aranda Villa de Aranda-Viveros Herol Nava.

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FÚTBOL

- Liga de Naciones. Crónicas de los partidos Turquía-Bélgica (18.00) y Rep. Checa-España, en Praga; Italia-Francia e Inglaterra-Croacia (20.45).

. También se juegan los partidos Armenia-Chipre (18.00) y Albania-Finlandia, San Marino-Bielorrusia, Montenegro-Letonia (20.45).

- Copa del Rey. Primera ronda. Crónicas de los partidos Tarancón-Levante (19:00) y Navalcarnero-Betis (19:00).

. También se juega el Puertollano-Albacete (18:30).

. Previa del Salamanca UDS-Celta.

- Liga de Campeones femenina. 4ª jornada (FOTO): Barcelona-Arsenal (18.45).

- Copa de la Reina. Primera ronda: Club Atlético Osasuna-Logroño United (19:00) y CE Europa-RC Deportivo de A Coruña (20:00).

- LaLiga Hypermotion. 14ª jornada. Previa del Leganés-Burgos.

- Última hora del amistoso sub-21 España-Japón, que se juega el viernes en Almendralejo (Badajoz). Rueda de prensa del seleccionador, David Gordo, antes del entrenamiento (16.45).

- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anuncia en una rueda de prensa la renovación de Lionel Scaloni como seleccionador de la Albiceleste hasta el Mundial de 2030 (Después de las 22.00 CET).

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GOLF

- Final del DP World Tour, en los Jumeirah Golf Estates de Dubái (hasta 15).

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NATACIÓN

- Campeonatos de España en piscina de 25 metros, en Madrid (Mundial-86) (hasta 15).

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TENIS

- Sorteo de las Finales ATP, que se juegan en Turín (Italia) desde el domingo (12.00).

- Torneo ATP 250 de Estocolmo (hasta 14).

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15).

. Desde las 21.00: Marta Kostyuk (UKR)-Coco Gauff (USA) y Jessica Pegula (USA)-Linda Noskova (CZE).

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