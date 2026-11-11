Ingenieros de Caminos elaboran un decálogo de medidas para mejorar el sistema ferroviario

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Madrid, 11 nov (EFE).- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha elaborado un decálogo con medidas para mejorar el sistema ferroviario tras el accidente de Urda (Toledo) y propone una auditoría de instalaciones y procedimientos de seguridad o revisar las inversiones y las condiciones de trabajo de las plantillas.

En el documento, elaborado por el Comité de Seguimiento del siniestro, constituido por la institución el 28 de octubre, cuando se produjo el accidente ferroviario, subrayan la necesidad de dotar de recursos suficientes a los órganos judiciales y a la autoridad técnica encargados de investigar los accidentes.

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Además, solicitan una auditoría de calidad y otra técnica del sistema ferroviario y un refuerzo de las auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Seguridad en la Circulación.

Entre las propuestas está también establecer una planificación ferroviaria a largo plazo y revisar las prioridades de inversión; mejorar la gobernanza y la coordinación entre los actores del sistema ferroviario; revisar las condiciones de trabajo, las plantillas y la capacitación del personal de circulación y conducción o la fiabilidad de los equipos y suministros que sustentan los sistemas de seguridad.

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Asimismo, hacen hincapié en desarrollar un sistema seguro y redundante de posicionamiento de los trenes; garantizar una programación estable y previsible de las renovaciones y el mantenimiento; garantizar la calidad de los proyectos técnicos y de la contratación ferroviaria o integrar la cultura de seguridad y la mejora continua en todos los niveles de las organizaciones ferroviarias.

Por último, entienden que es una "exigencia primordial" que las indagaciones se realicen con celeridad y que, en un plazo corto de tiempo, se pueda contar con resultados que permitan conocer los hechos y sus causas y adoptar medidas que sigan contribuyendo a la mejora continua de la seguridad del sistema ferroviario.

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Estas investigaciones, especialmente las técnicas, han de orientarse a recuperar de manera decidida la confianza en un sistema de transporte fundamental como es el ferroviario, apuntan en su informe.

Además, en su informe consideran que en un tramo como el de Mora a Urda, sin señales intermedias, donde la siguiente señal es la avanzada de la estación de destino y que solo repite la indicación de la señal de entrada, "el sistema puede quedar sin capacidad de proteger a un tren detenido dentro del cantón".

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"No puede decirse que el sistema LZB sea un sistema obsoleto ni anticuado; simplemente, no ha sido elegido como el estandarizado", ha indicado. EFE