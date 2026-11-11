El seguimiento de la huelga general en la industria química ronda el 3 %, según patronal

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Madrid, 11 nov (EFE).- El seguimiento de la huelga general de este miércoles en la industria química se sitúa en torno al 3 %, con una mayor incidencia en los grandes complejos industriales, según los datos facilitados por las empresas del sector y recopilados por la patronal Feique.

Durante la jornada se han respetado los servicios mínimos establecidos y se han registrado incidencias puntuales de escasa relevancia, manteniéndose la actividad con normalidad en términos generales, de acuerdo con la misma fuente, que identifica al polo petroquímico de Tarragona como la principal excepción.

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Allí, prosigue, los piquetes vinculados a la huelga indefinida convocada por los sindicatos minoritarios del sector del metal desde el pasado lunes están provocando una grave afectación en el normal funcionamiento de las empresas.

Conforme a la patronal, esta situación está ocasionando "importantes perjuicios económicos" a las compañías.

Consultada por EFE, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) asegura que la tónica predominante durante las primeras horas de la huelga ha sido de normalidad. El seguimiento registrado ha sido "muy bajo, con casos aislados y sin incidencias operativas relevantes de carácter general", apuntan.

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En líneas generales, las grandes asociaciones sectoriales se remiten a las cifras de la patronal empresarial CEOE, que sostiene que el seguimiento está siendo bajo y que hay "normalidad" en la mayoría de las actividades.

Por el contrario los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han calificado de "éxito" la convocatoria.

De hecho, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) cifra el seguimiento medio de la huelga en sus sectores en el 71,67 % hasta las 13:00 horas, liderado por la automoción, la agroalimentación, la siderometalurgia y la industria cárnica.

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A tenor de los datos del Grupo ASE, que parten del análisis de 934 puntos de suministro, el consumo eléctrico industrial ha caído esta mañana en torno a un 25 % respecto al miércoles anterior.

La muestra reúne puntos de suministro repartidos por el territorio nacional, con un peso destacado de la industria vasca y presencia de actividades como la siderurgia y la fundición. No obstante, aclara esta fuente, estos números no permiten estimar por sí solos el seguimiento laboral de la huelga general.

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El consumo eléctrico es un indicador de la actividad económica de un país.

No obstante, la metodología del operador del sistema, Red Eléctrica, compara la curva de demanda prevista para este 11 de noviembre sin huelga frente a la demanda real, que es el consumo registrado en ese instante.

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Pero no cruza los datos con los de días anteriores, ya que cada jornada está marcada por condiciones distintas, incluida la propia meteorología, que también afecta al sistema.

De acuerdo con su última información, el consumo eléctrico en España hasta las 11:00 horas se ha reducido casi un 7,5 % respecto a las previsiones realizadas por el operador para hoy si no hubiera convocada una huelga general. EFE

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