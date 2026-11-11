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80-66. El Baskonia se queda sin gasolina en Belgrado

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Redaccion deportes, 11 nov (EFE).- El Kosner Baskonia se quedó sin gasolina este miércoles en Belgrado, ante un Partizan que metió una marcha más en el último cuarto y dejó en seis puntos a los azulgranas en el desenlace de un choque que acabó con un 80-66.

El partido comenzó a cambiar cuando Carlik Jones entró en acción para acabar con 16 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes. Hasta entonces fue el juego interior con Toney Jekiri a la cabeza -25 créditos de valoración- el que marcó las diferencias con los baskonistas, que estuvieron en el partido mientras les duró el acierto, pero las 17 pérdidas les penalizaron mucho.

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Los locales salieron más airosos en los primeros compases del partido y enseguida tomaron las primeras ventajas, que el Baskonia recortó desde el juego exterior.

El abuso del bote impidió a los de Velimir Perasovic tener ataques más fluidos, pero los suplieron con buenos momentos defensivos para evitar que los locales tomaran rentas importantes a pesar del buen comienzo de Robert Franks, clave en el 23-18 del primer asalto.

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El segundo triple de un mejorado Chris Duarte igualó la contienda, que bajó el ritmo anotador en un segundo asalto con más roces, con Jekiri y Faried poniendo la intensidad en la pintura.

A Carlik Jones le costó entrar en juego y el equipo de Joan Peñarroya lo notó. Los baskonistas funcionaron mejor antes del descanso y lograron ponerse por delante a los 17 minutos de duelo con un nuevo triple de Chris Duarte.

Los azulgranas sufrieron más con Rodions Kurucs en el puesto de ‘cinco’, pero lo suplieron con mejores transiciones que les metieron en el partido con toda la segunda parte por delante, 42-38, después de varias buenas acciones positivas del argentino Luca Vildoza.

El juego interior de los locales volvió a generar problemas al conjunto español en los primeros minutos de la segunda mitad.

Jekiri y Tanaskovic impusieron su físico en la pintura y el conjunto local logró una renta de diez puntos, pero un parcial de 2-8 para los de Perasovic, liderado por el ritmo que impuso Matteo Spagnolo, apretó las tuercas del electrónico.

Carlik Jones apareció para sostener a los balcánicos, que aguantaron las embestidas del equipo vitoriano para mantener el liderazgo, 65-60.

El Baskonia no aprovechó varias opciones consecutivas para ponerse por delante en el arranque del último periodo, se precipitó en ataque y solo anotó tres puntos en siete minutos, y la renta local creció hasta los once puntos, 74-63, mientras la arena caía en el reloj.

El tercer triple sin fallo de Pajola puso la guinda a un partido en el que el nivel defensivo del conjunto serbio desequilibró el duelo, que acabó con un 80-66.

- Ficha Técnica:

80 - Partizan Mozzart Belgrade (23+19+23+15): Carlik Jones (16), Ethan Thompson (4), Robert Franks (7), Vanja Marinkovic (6) y Tonye Jekiri (17) -cinco inicial-, Luca Vildoza (2), Nikola Tanaskovic (14), Antonio Reeves (-), Arijan Lakic (5) y Alessandro Pajola (9).

66 - Kosner Baskonia (18+20+22+6): Kobi Simmons (5), DJ Stewart (6), Chris Duarte (15), Stefan Joksimovic (2) y Clement Frisch (8) -cinco inicial-, A.J. Lawson (6), Rodions Kurucs (10), Matteo Spagnolo (6) y Kenneth Faried (8).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Olegs Latisevs (Letonia) y Maxime Boubert (Francia). Sin eliminados. Señalaron técnica al entrenador del Partizan, Joan Peñarroya (min. 4).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 11 de la Euroliga disputado en el Belgrade Arena de Belgrado. EFE

jd/ism

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