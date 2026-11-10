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Rego se reúne con TikTok para urgir explicaciones y medidas sobre vídeos de abuso infantil

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Madrid, 10 nov (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne esta tarde con representantes de la plataforma TikTok para urgir explicaciones sobre los más de mil vídeos de abuso sexual infantil que ha destapado la fundación española Maldita.es y conocer qué medidas concretas van a adoptar la red social para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

Rego mantendrá este encuentro en la sede del Ministerio y exigirá explicaciones y medidas inmediatas, y previamente se reunirá con representantes de Maldita.es, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuenta de las plataformas.

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Después de detectar que TikTok ha publicado más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y que existen más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, la ministra también ha remitido un escrito a la Fiscalía para que valore todas las medidas que sean necesarias, incluidas la posible interrupción de los servicios de TikTok.

Para el ministerio, los hechos documentados requieren una respuesta inmediata ya que la investigación no solo documenta la difusión de material de violencia sexual hacia la infancia, sino que plantea serias dudas sobre la eficacia de los sistemas de detección y moderación de TikTok y sobre el papel de sus algoritmos de recomendación en la difusión de estos contenidos.

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"Las plataformas tienen obligaciones legales de prevención y protección, y deben responder también por los riesgos derivados del diseño y funcionamiento de sus servicios", señalan fuentes del Ministerio a los medios de comunicación tras recalcar que los hechos conocidos podrían constituir graves vulneraciones de los derechos de la infancia, "por lo que resulta imprescindible esclarecer las posibles responsabilidades de la empresa".

El ministerio insiste en que la protección de la infancia "no puede quedar supeditada a los intereses comerciales ni depender exclusivamente de los mecanismos de autorregulación de las grandes tecnológicas".

Por su parte, TikTok pidió ayer a la Fundación Maldita.es que compartiera "de forma completa" su investigación porque "su negativa" les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".

Así lo señalaron a EFE fuentes de TikTok, que señalaron que no disponer de esos "hallazgos" publicados por Maldita.es "obstaculiza" la presentación de informes ante las fuerzas de seguridad españolas por parte de la plataforma, que sigue "dando apoyo a las autoridades pertinentes".

Maldita.es también ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.EFE

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