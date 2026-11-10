Ouigo extiende su cancelación de trenes entre Madrid y Andalucía hasta el 22 de noviembre

Guardar

Madrid, 10 nov (EFE).- El operador ferroviario Ouigo ha extendido la cancelación de sus trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta, al menos, el domingo 22 de noviembre, ha informado la compañía francesa en una publicación en sus redes sociales.

Ouigo, que había comunicado el pasado miércoles que no restablecería la circulación hasta al menos el 15 de noviembre, alarga una semana más la recuperación del corredor sur ferroviario ante "la situación excepcional vinculada a la indisponibilidad de infraestructura".

PUBLICIDAD

La circulación está interrumpida desde el accidente de Urda (Toledo) del miércoles 28 de octubre, que ha dejado al menos 69 fallecidos.

La compañía ha detallado que los viajeros afectados han sido informados a través del correo electrónico asociado a la reserva y que tienen garantizado el reembolso íntegro de sus billetes.

PUBLICIDAD

El exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció el pasado martes que habían solicitado a la juez encargada de la investigación del accidente de trenes en Urda (Toledo) que autorizara iniciar las labores de reconstrucción y reposición de la línea y estimó en diez días naturales la posibilidad de ponerla en servicio.

"Dependemos ahora mismo del permiso que nos dé el juzgado, pero con una estimación prudente a partir de un máximo de diez días naturales tendremos la posibilidad de poner en servicio de nuevo la línea", explicó entonces el ministro, horas antes de renunciar al cargo.

PUBLICIDAD

No obstante, por el momento ese permiso no se ha otorgado por parte de la juez encargada de esclarecer las causas del accidente. EFE