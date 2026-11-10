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La lluvia azota amplias zonas de España, Ávila y Cáceres en rojo por 120 litros/12 horas

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Madrid, 10 nov (EFE).- La borrasca Bruna, situada al noroeste de España, deja este martes un episodio de lluvias intensas y fuertes vientos que mantiene en aviso a ocho comunidades, con especial incidencia en Castilla y León y Extremadura, donde se ha activado el nivel rojo (peligro extraordinario) por precipitaciones que podrán acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Castilla y León hay aviso rojo en el sur de la provincia de Ávila, desde las 9:00 horas peninsular hasta la medianoche, por una precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, según datos de la Aemet en su página web.

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Por su parte, en la provincia de Salamanca persiste la alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias que dejarán hasta 50-60 litros en 12 horas o 15 litros en una hora, mientras que en Sanabria (Zamora), también en amarillo, se prevén hasta 60 litros en 12 horas.

La comunidad de Extremadura ha activado la alerta roja en el norte de Cáceres desde las 9:00 horas hasta la medianoche por lluvias de hasta 120 litros en 12 horas; El resto de los avisos son amarillos y afectan a la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, así como a las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz por acumulaciones de hasta 40 litros en 12 horas.

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En Castilla-La Mancha la situación más adversa se espera en la Sierra de San Vicente, en Toledo, bajo aviso naranja (peligro importante) por lluvias de hasta 80 litros en 12 horas; Aemet advierte, además, de que las acumulaciones podrían alcanzar los 200 litros en un periodo de 72 horas.

También se mantiene el nivel amarillo en el valle del Tajo y los Montes de Toledo, así como la Serranía de Guadalajara, con precipitaciones de hasta 40 litros en 12 horas.

Los fuertes vientos asociados a la borrasca afectarán al archipiélago canario, sobre todo a las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro, que están en alerta naranja por fuertes vientos, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora o incluso más velocidad en las cumbres.

En la Comunidad de Madrid, los avisos amarillos por lluvias afectan a la sierra y a las zonas sur, oeste y las Vegas, con acumulados de hasta 40 litros en 12 horas, con mayor incidencia en el extremo occidental de la región.

Sólo la provincia de Ourense (Galicia) está en amarillo hasta el mediodía por lluvias de hasta 60 litros en 12 horas, que podrán ir acompañadas de tormentas y serán más probables en la comarca de A Baixa Limia.

En Asturias y Cantabria hay aviso amarillo por fuertes vientos de componente sur, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la Cordillera y Picos de Europa, en Asturias, y en el centro y valle de Villaverde, en Cantabria; En las comarcas cántabras de Liébana y Cantabria del Ebro, las rachas podrán alcanzar los 80 km/h. EFE

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