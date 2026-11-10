La ex primera ministra finlandesa llama a Europa a rearmarse en tecnología frente a Rusia

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Barcelona, 10 nov (EFE).- La ex primera ministra finlandesa Sanna Marin, que gobernó Finlandia entre 2019 y 2023, ha hecho este martes un llamamiento a Europa a "rearmarse" no solo en materia de defensa, sino también tecnológicamente, para hacer frente a la amenaza que a su entender supone Rusia para el resto de naciones europeas.

Marin ha participado este martes en el XIV Fòrum FemCat, organizado por esta entidad empresarial catalana en el Palau de la Música de Barcelona.

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"Europa necesita rearmarse, pero no se puede luchar únicamente con armas. La desinformación y la propaganda siempre se han utilizado como parte de la guerra. Hoy, las herramientas que proporciona el mundo digital ofrecen infinitas oportunidades para atacar a las sociedades, y Rusia está aprovechando todas las oportunidades para desestabilizar", ha advertido Marin.

"Cuando Europa está entrando ahora en una era en la que tenemos que invertir fuertemente en nuestras capacidades de defensa, realmente importa en qué tecnologías invertimos. Si tomamos ahora las decisiones equivocadas, no solo desperdiciaremos una enorme cantidad de dinero, sino que estaremos indefensos frente a Rusia u otros en el futuro. Y no hay tiempo que perder, ni en Europa ni en ningún otro lugar", ha añadido.

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Marin ha argumentado que con el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica o las tecnologías espaciales, la situación geográfica no será un factor clave en un futuro próximo.

"Aunque estéis aquí en Cataluña, lejos de la frontera del agresor, seguís estando en riesgo", ha advertido la ex primer ministra finlandesa, que ha añadido: "Las amenazas de drones, las incursiones en nuestro espacio aéreo, los ataques contra nuestras infraestructuras y los ciberataques a los que nos hemos enfrentado recientemente no se han limitado a las fronteras orientales de Europa".

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En esta línea, ha recordado los incidentes de los últimos meses con drones y los ciberataques que han afectado a importantes aeropuertos europeos.

"La inteligencia artificial ha transformado la velocidad con la que se pueden identificar objetivos críticos, y los daños que se pueden causar a las infraestructuras, a las personas e incluso enviando a un solo soldado son enormes. Quienes no se preparen a tiempo corren el mayor riesgo", ha alertado.

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Además de reforzarse en defensa y en materia tecnológica, Marin también ha puesto el acento en la necesidad de fomentar el "pensamiento crítico" entre los ciudadanos y ha apelado a la confianza de las sociedades en sí mismas.

En su discurso, Marin ha comparado a Rusia con un niño que se comporta como un "abusón" en una clase, un alumno que no se detendría si el profesor o el resto de compañeros le permitieran seguir actuando así, ha argumentado.

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"Si Rusia gana territorio y salva las apariencias en Ucrania, solo se hará más fuerte en su voluntad de expandirse", ha advertido, y ha resaltado la importancia de seguir apoyando a Ucrania en la guerra y de que se pueda integrar "en la comunidad democrática occidental euroatlántica".

"Tenemos que darnos cuenta de que necesitamos a Ucrania, sus fuerzas militares y su experiencia en defensa, tanto como Ucrania necesita nuestra ayuda para combatirlos. Sin Ucrania, sus capacidades e innovaciones en drones y sistemas no tripulados, Europa es extremadamente vulnerable", ha opinado.

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A pesar del coste material y en vidas humanas que está teniendo la guerra para Rusia, ha llamado a "no subestimar" a esa nación, y ha opinado que como Vladimir Putin gobierna como un "dictador" en Rusia, "no tiene ningún problema en enviar tropas al campo de batalla".

Por otra parte, ha asegurado que los cambios geopolíticos mundiales han hecho que países pequeños como Finlandia necesiten fortalecer sus lazos con otras pequeñas naciones y potencias medias, pero también apelar a una Unión Europea "más fuerte".

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En esta línea, ha llamado a "invertir en las propias empresas y capacidades industriales europeas, no solo en países más grandes como Francia o Alemania, sino en todas partes", y ha añadido: "Tenemos que asegurarnos de que el capital y el talento no abandonen Europa. Tenemos que convertirla en el mejor lugar del mundo para que los europeos desarrollen tecnologías, atraigan talento e inviertan en industrias críticas". EFE