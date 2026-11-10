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El PP busca su segunda victoria en Andalucía, donde Adelante podría tener representación

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Sevilla, 10 nov (EFE).- El PP busca repetir en las elecciones del 29 de noviembre como la fuerza política más votada en Andalucía en unos comicios nacionales, lo que logró por primera vez en 2023, mientras que Adelante Andalucía, un partido andalucista de izquierdas, podría estrenarse con representación parlamentaria, según auguran las encuestas.

Un año después de lograr en 2022 la mayoría absoluta en las autonómicas con Juanma Moreno como líder, el PP ganó en Andalucía en las últimas elecciones generales con 1.596.044 votos -el 36,41 %- que le supusieron 25 escaños en el Congreso de los Diputados, mientras que el PSOE fue la segunda fuerza con 1.467.501 papeletas -el 33,5 %-, que le aportaron 21 diputados.

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Vox fue la tercera fuerza con 671.507 votos (15,32 %) y logró nueve escaños en el Congreso, mientras que Sumar consiguió 525.371 votos -el 12 %-, que le proporcionaron seis escaños.

Una de las principales novedades de estas elecciones es la irrupción con fuerza de Adelante Andalucía después de su éxito en las autonómicas, en las que superó con creces -8 escaños frente a 5- a la coalición Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo, en la que estaban Izquierda Unida, Sumar y Podemos.

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La mayoría de las encuestas están dando a Adelante representación en el Congreso, lo que supondría la vuelta del andalucismo a la Cámara Baja tras más de 20 años, esta vez de la mano de un partido que fundó Teresa Rodríguez después de su salida de Podemos y que ahora está liderado por José Ignacio García.

Adelante se negó desde el principio a integrarse en el Frente Amplio y apostó por una voz propia, con lo que a la izquierda del PSOE los andaluces tienen tres alternativas, exceptuando a los partidos extraparlamentarios: Adelante, Frente Amplio y Podemos.

Una circunstancia diferencial de las elecciones del 29 de noviembre en Andalucía es que se van a celebrar solo seis meses después de las andaluzas del 17 de mayo, en las que el PP perdió por poco la mayoría absoluta que tenía y pactó un gobierno de coalición con Vox, el cuarto tras los firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En esas autonómicas, el PSOE, liderado por María Jesús Montero, obtuvo sus peores resultados regionales, con 28 de los 109 parlamentarios.

Andalucía es una comunidad fundamental en los resultados electorales, ya que aporta 60 escaños al Congreso, uno menos que en la anterior convocatoria, y 32 senadores.

La importancia de Andalucía se refleja en la presencia de los líderes nacionales y, de hecho, el candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, comienza la campaña electoral en Sevilla, provincia en la que siempre han ganado los socialistas y en la que también celebró el primer acto de precampaña.

El resto de candidatos también participarán en varios actos en Andalucía durante la campaña electoral, según han avanzado a EFE las formaciones políticas.

La provincia andaluza que más diputados elegirá será Sevilla, con 12 escaños, donde nunca ha ganado el PP y en la que tanto los socialistas como los populares han colocado como cabezas de lista a dos pesos pesados: el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por el PSOE, y el responsable económico del PP, Juan Bravo, por los populares.

Málaga aportará 11 diputados, seguida de Cádiz -donde el número uno del PSOE es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con ocho; Granada con siete; Almería y Córdoba, con 6 cada una; y Huelva y Jaén, con cinco representantes cada una.

En las generales de 2023, el PSOE fue el partido más votado en Sevilla, mientras que el PP ganó en Cádiz, Málaga, Granada y Almería, y ambas formaciones empataron a dos escaños en Huelva, Córdoba y Jaén.

El acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos al Senado deja en manos de la coalición de izquierdas el segundo puesto de las papeletas en todas las provincias de Andalucía salvo en Sevilla y Huelva, donde, aunque van unidos, solo hay nombres socialistas.

El número dos es de Frente Amplio en todas las provincias salvo en Sevilla y Huelva porque el PSOE ganó más de un senador en las últimas elecciones generales.

La respuesta de PP y Vox a este acuerdo entre los partidos de izquierda para el Senado se tradujo en que los de Santiago Abascal han retirado sus candidatos en Cádiz y presentan un único candidato en las provincias de Sevilla, Huelva, Granada o Jaén, mientras que en el resto cada partido va por libre en sus papeletas. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios:  8023850623)

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